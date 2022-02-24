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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби - ПСВ
Маккаби - ПСВ: обзор матча 24 февраля 2022
Маккаби
24.02.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
ПСВ
90+1'
Э. Саборит
85'
Й. Вертессен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Маккаби - ПСВ
Желтая карточка
Д. Глейзер
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Э. Саборит
Пас отдал
Г. Каничовски
90'
+1
Замена
О. Давидзаде
️️️️
М. Балтакса
88'
85'
ГОЛ! 0:1!
Й. Вертессен
Пас отдал
Э. Гутьеррес
Замена
Т. Бен-Хаим
️️️️
Б. Кувас
85'
Замена
Э. Голаса
️️️️
Д. Битон
85'
Замена
М. Кандиль
️️️️
И. Начмиас
81'
74'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Н. Мадуэке
66'
Замена
Брума
️️️️
Р. Доан
66'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Э. Захави
21'
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Маккаби
33
Ор Ицхак
ВР
19
Даниэл
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
18
Матан Хозез
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
3-3-1-3
1
Перец
3
Балтакса
4
Саборит
15
Начмиас
21
Йейни
18
Глейзер
10
Битон
36
Каничовски
99
Йованович
18
Перица
10
Кувас
4-1-1-3-1
16
Дроммел
17
Жуниор
4
Тезе
21
Боскальи
30
Макс
6
Сангаре
35
Гутьеррес
20
Доан
27
Гетце
20
Мадуэке
7
Захави
3
Балтакса
13
Давидзаде
13
Давидзаде
3
Балтакса
10
Кувас
26
Бен-Хаим
26
Бен-Хаим
10
Кувас
15
Начмиас
23
Кандиль
23
Кандиль
15
Начмиас
10
Битон
23
Голаса
23
Голаса
10
Битон
20
Доан
77
Брума
77
Брума
20
Доан
20
Мадуэке
35
Вертессен
35
Вертессен
20
Мадуэке
7
Захави
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Захави
Остались в запасе
Маккаби
ПСВ
33
Ор Ицхак
ВР
19
Даниэл
ВР
22
Ави Рикан
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
18
Матан Хозез
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
25
Джоуи Верман
ЦП
38
Ивон Мвого
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
33
Ор Ицхак
ВР
19
Даниэл
ВР
22
Ави Рикан
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
18
Матан Хозез
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Остались в запасе
25
Джоуи Верман
ЦП
38
Ивон Мвого
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Барак Ицхаки
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Маккаби - ПСВ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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