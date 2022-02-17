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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ПСВ - Маккаби
ПСВ - Маккаби: обзор матча 17 февраля 2022
ПСВ
17.02.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Маккаби
11'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Маккаби
89'
Желтая карточка
Ш. Йейни
88'
Замена
О. Давидзаде
️️️️
М. Балтакса
Замена
Брума
️️️️
Э. Захави
87'
Желтая карточка
М. Жуниор
74'
73'
Замена
Т. Бен-Хаим
️️️️
Д. Битон
73'
Замена
Э. Голаса
️️️️
Д. Глейзер
63'
Замена
Ш. Йейни
️️️️
Э. Шамир
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Н. Мадуэке
61'
Замена
Р. Доан
️️️️
Ф. Мвене
46'
37'
Желтая карточка
Д. Глейзер
Желтая карточка
Д. Тезе
27'
ГОЛ! 1:0!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Жуниор
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
99
Джордже Йованович
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
77
Брума
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
11
Йохан Бакайоко
ЦФ
Маккаби
19
Даниэл
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
4-2-3-1
16
Дроммел
30
Макс
17
Жуниор
4
Тезе
2
Мвене
25
Верман
35
Гутьеррес
18
Гакпо
27
Гетце
20
Мадуэке
7
Захави
4-3-1-2
1
Перец
4
Саборит
15
Начмиас
3
Балтакса
18
Жералдеш
18
Глейзер
15
Шамир
10
Битон
36
Каничовски
18
Перица
99
Йованович
7
Захави
77
Брума
77
Брума
7
Захави
2
Мвене
20
Доан
20
Доан
2
Мвене
20
Мадуэке
35
Вертессен
35
Вертессен
20
Мадуэке
3
Балтакса
13
Давидзаде
13
Давидзаде
3
Балтакса
10
Битон
26
Бен-Хаим
26
Бен-Хаим
10
Битон
15
Шамир
21
Йейни
21
Йейни
15
Шамир
18
Глейзер
23
Голаса
23
Голаса
18
Глейзер
Остались в запасе
ПСВ
Маккаби
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
19
Даниэл
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
22
Ави Рикан
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ЦФ
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
22
Ави Рикан
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Барак Ицхаки
Статистика матча ПСВ - Маккаби
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
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