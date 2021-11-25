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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби - ЛАСК
Маккаби - ЛАСК: обзор матча 25 ноября 2021
Маккаби
25.11.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
ЛАСК
89'
С. Хорват
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - ЛАСК
89'
ГОЛ! 0:1!
С. Хорват
Пас отдал
А. Шмидт
Замена
Э. Шамир
️️️️
Э. Голаса
84'
Желтая карточка
Э. Голаса
81'
Замена
Э. Герреро
️️️️
Б. Кувас
81'
80'
Желтая карточка
М. Поцман
77'
Замена
А. Шмидт
️️️️
М. Карамоко
76'
Замена
А. Грубер
️️️️
Т. Гойгингер
72'
Желтая карточка
Ф. Визингер
Замена
О. Халаила
️️️️
С. Перица
69'
Замена
О. Давидзаде
️️️️
М. Хозез
69'
61'
Замена
М. Поцман
️️️️
Ф. Флеккер
60'
Замена
Д. Холланд
️️️️
Х. Хонг
46'
Замена
Ф. Визингер
️️️️
Ф. Лукенедер
28'
Желтая карточка
Ф. Лукенедер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
36
Рене Реннер
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
30
Саша Хорват
ЦФ
11
Кеито Накамура
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Маккаби
33
Ор Ицхак
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
15
Эден Шамир
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
ЛАСК
12
Николас Польстер
ВР
36
Томас Гебауэр
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
13
Александер Шмидт
ЦФ
14
Яннис Летар
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
4-2-1-3
1
Перец
18
Жералдеш
21
Пивен
4
Саборит
23
Эрнандес
21
Йейни
23
Голаса
36
Каничовски
18
Хозез
10
Кувас
18
Перица
2-2-1-5
30
Шлагер
34
Боллер
33
Лукенедер
36
Реннер
8
Гргич
29
Флеккер
9
Карамоко
11
Накамура
30
Хорват
36
Гойгингер
20
Хонг
18
Хозез
13
Давидзаде
13
Давидзаде
18
Хозез
23
Голаса
15
Шамир
15
Шамир
23
Голаса
10
Кувас
39
Герреро
39
Герреро
10
Кувас
18
Перица
19
Халаила
19
Халаила
18
Перица
33
Лукенедер
28
Визингер
28
Визингер
33
Лукенедер
20
Хонг
8
Холланд
8
Холланд
20
Хонг
9
Карамоко
13
Шмидт
13
Шмидт
9
Карамоко
29
Флеккер
19
Поцман
19
Поцман
29
Флеккер
36
Гойгингер
9
Грубер
9
Грубер
36
Гойгингер
Остались в запасе
Маккаби
ЛАСК
33
Ор Ицхак
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
22
Ави Рикан
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
12
Николас Польстер
ВР
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
14
Яннис Летар
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
33
Ор Ицхак
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
22
Ави Рикан
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас Польстер
ВР
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
14
Яннис Летар
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Маккаби - ЛАСК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
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