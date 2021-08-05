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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Спартак Тр - Маккаби
Спартак Тр - Маккаби: обзор матча 05 августа 2021
Спартак Тр
05.08.2021, четверг, 21:15
Лига конференций, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Маккаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак Тр - Маккаби
90'
Замена
И. Шахар
️️️️
М. Хозез
Замена
Y. Michael Yao
️️️️
Деле
90'
Замена
К. Боатенг
️️️️
J. Vlasko
85'
77'
Замена
М. Кандиль
️️️️
Т. Бен-Хаим
77'
Замена
Э. Альмог
️️️️
О. Халаила
65'
Замена
Ш. Пивен
️️️️
Ш. Йейни
Желтая карточка
J. Vlasko
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
28
Мартин Буката
ЦП
77
Милан Ристовски
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦФ
26
Себастьян Коса
ЦФ
33
Филип Твардзик
ЦФ
29
Мартин Микович
ЦФ
88
Кирьякос Саввидис
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
77
S. Cabral
ЦФ
11
Деле
ЦФ
71
Доминик Такац
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
19
Осама Халаила
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Спартак Тр
90
Denis Chudy
ЦФ
45
Stanislav Olejnik
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
14
Келвин Боатенг
ЦФ
7
Алекс Иван
ЦФ
27
Матей Курма
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
5
Dejan Trajkovski
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
Маккаби
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Эден Карцев
ОП
34
Bar Cohen
ЦП
15
Идан Начмиас
ЦФ
36
Идо Шахар
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
2-5
28
Буката
77
Ристовски
10
71
Такац
11
Деле
77
88
Саввидис
3-2-3-2
1
Перец
4
Саборит
23
Эрнандес
3
Балтакса
18
Жералдеш
26
Бен-Хаим
21
Йейни
18
Глейзер
22
Рикан
18
Хозез
19
Халаила
11
Деле
11
11
11
Деле
10
14
Боатенг
14
Боатенг
10
21
Йейни
21
Пивен
21
Пивен
21
Йейни
26
Бен-Хаим
23
Кандиль
23
Кандиль
26
Бен-Хаим
18
Хозез
36
Шахар
36
Шахар
18
Хозез
19
Халаила
29
Альмог
29
Альмог
19
Халаила
Остались в запасе
Спартак Тр
Маккаби
90
Denis Chudy
ЦФ
45
Stanislav Olejnik
ЦФ
7
Алекс Иван
ЦФ
27
Матей Курма
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
5
Dejan Trajkovski
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
36
Эден Карцев
ОП
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
34
Bar Cohen
ЦП
15
Идан Начмиас
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
90
Denis Chudy
ЦФ
45
Stanislav Olejnik
ЦФ
7
Алекс Иван
ЦФ
27
Матей Курма
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
5
Dejan Trajkovski
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
Остались в запасе
36
Эден Карцев
ОП
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
34
Bar Cohen
ЦП
15
Идан Начмиас
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Спартак Тр - Маккаби
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
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