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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби - Спартак Тр
Маккаби - Спартак Тр: обзор матча 12 августа 2021
Маккаби
12.08.2021, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Спартак Тр
13'
Ш. Йейни
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Маккаби - Спартак Тр
Желтая карточка
Э. Саборит
90'
+5
Желтая карточка
М. Балтакса
90'
+5
Замена
Ш. Пивен
️️️️
Ш. Йейни
90'
Замена
И. Шахар
️️️️
М. Хозез
90'
86'
Замена
А. Иван
️️️️
С. Коса
Замена
О. Давидзаде
️️️️
Т. Бен-Хаим
75'
Замена
Э. Альмог
️️️️
О. Халаила
75'
73'
Замена
Деле
️️️️
М. Буката
73'
Замена
Y. Michael Yao
️️️️
М. Микович
Замена
Э. Герреро
️️️️
А. Рикан
69'
63'
Замена
К. Боатенг
️️️️
J. Vlasko
63'
Замена
S. Cabral
️️️️
Р. Прохазка
53'
Желтая карточка
М. Ристовски
ГОЛ! 1:0!
Ш. Йейни
Пас отдал
Т. Бен-Хаим
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
19
Осама Халаила
ЦФ
18
Матан Хозез
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Спартак Тр
28
Мартин Буката
ЦП
77
Милан Ристовски
ЦП
71
Доминик Такац
ЦФ
6
Роман Прохазка
ЦФ
26
Себастьян Коса
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
33
Филип Твардзик
ЦФ
8
Якуб Грич
ЦФ
88
Кирьякос Саввидис
ЦФ
29
Мартин Микович
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Маккаби
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
20
Новатус Мироши
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Идан Начмиас
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
36
Идо Шахар
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Спартак Тр
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
90
Denis Chudy
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
5
Dejan Trajkovski
ЦФ
27
Матей Курма
ЦФ
7
Алекс Иван
ЦФ
11
Деле
ЦФ
14
Келвин Боатенг
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
45
Stanislav Olejnik
ЦФ
77
S. Cabral
ЦФ
3-2-3-2
1
Перец
3
Балтакса
4
Саборит
26
Бен-Хаим
23
Эрнандес
18
Жералдеш
18
Глейзер
22
Рикан
21
Йейни
18
Хозез
19
Халаила
2-5
28
Буката
77
Ристовски
33
Твардзик
10
29
Микович
88
Саввидис
8
Грич
21
Йейни
21
Пивен
21
Пивен
21
Йейни
26
Бен-Хаим
13
Давидзаде
13
Давидзаде
26
Бен-Хаим
22
Рикан
39
Герреро
39
Герреро
22
Рикан
18
Хозез
36
Шахар
36
Шахар
18
Хозез
19
Халаила
29
Альмог
29
Альмог
19
Халаила
26
Коса
7
Иван
7
Иван
26
Коса
28
Буката
11
Деле
11
Деле
28
Буката
10
14
Боатенг
14
Боатенг
10
29
Микович
11
11
29
Микович
6
Прохазка
77
77
6
Прохазка
Остались в запасе
Маккаби
Спартак Тр
36
Эден Карцев
ОП
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ЦП
15
Идан Начмиас
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
90
Denis Chudy
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
5
Dejan Trajkovski
ЦФ
27
Матей Курма
ЦФ
45
Stanislav Olejnik
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Остались в запасе
36
Эден Карцев
ОП
2
Гай Мизрахи
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ЦП
15
Идан Начмиас
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
26
Nadav Aviv Niddam
ЦФ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
Остались в запасе
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
90
Denis Chudy
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
5
Dejan Trajkovski
ЦФ
27
Матей Курма
ЦФ
45
Stanislav Olejnik
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Михал Шчасны
Статистика матча Маккаби - Спартак Тр
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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