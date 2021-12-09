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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Алашкерт - Маккаби
Алашкерт - Маккаби: обзор матча 09 декабря 2021
Алашкерт
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
Маккаби
78'
Д. Больевич
90'
Э. Альмог
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алашкерт - Маккаби
90'
ГОЛ! 1:1!
Э. Альмог
86'
Желтая карточка
Э. Шамир
Замена
Никсон
️️️️
М. Милинкович
83'
ГОЛ! 1:0!
Д. Больевич
Пас отдал
М. Милинкович
78'
Замена
Р. Овсепян
️️️️
А. Григорян
72'
71'
Замена
Жералдеш
️️️️
М. Кандиль
64'
Замена
Д. Битон
️️️️
А. Рикан
64'
Замена
Г. Каничовски
️️️️
И. Шахар
63'
Замена
Б. Кувас
️️️️
М. Хозез
Замена
Ж. Эмбалу
️️️️
В. Безекур
58'
46'
Замена
Ш. Йейни
️️️️
Э. Саборит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алашкерт
1
Огнен Чанчаревич
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
55
Тиаго Камета
ПЗ
5
Джеймс
ЛП
95
Марко Милинкович
ЛВ
10
Артак Григорян
ОП
7
Вангу Гоме
ОП
10
Давид Хурцидзе
АП
16
Венсан Безекур
АП
Главный тренер
Милан Миланович
Маккаби
19
Даниэл
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
22
Ави Рикан
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
18
Матан Хозез
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
Алашкерт
20
Агван Папикян
ЛВ
17
Артак Едигарян
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
86
Никсон
ЦФ
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
Маккаби
33
Ор Ицхак
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
4-2-1-3
1
Чанчаревич
33
Больевич
21
Кадио
55
Крючков
55
Камета
10
Григорян
7
Гоме
5
Джеймс
95
Милинкович
16
Безекур
10
Хурцидзе
3-1-3-3
19
Даниэл
4
Саборит
3
Балтакса
15
Начмиас
23
Кандиль
22
Рикан
15
Шамир
36
Шахар
29
Альмог
19
Халаила
18
Хозез
10
Григорян
9
Овсепян
9
Овсепян
10
Григорян
95
Милинкович
86
Никсон
86
Никсон
95
Милинкович
16
Безекур
70
Эмбалу
70
Эмбалу
16
Безекур
23
Кандиль
18
Жералдеш
18
Жералдеш
23
Кандиль
22
Рикан
10
Битон
10
Битон
22
Рикан
4
Саборит
21
Йейни
21
Йейни
4
Саборит
36
Шахар
36
Каничовски
36
Каничовски
36
Шахар
18
Хозез
10
Кувас
10
Кувас
18
Хозез
Остались в запасе
Алашкерт
Маккаби
17
Артак Едигарян
ЦП
20
Агван Папикян
ЛВ
Главный тренер
Милан Миланович
33
Ор Ицхак
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Барак Ицхаки
Остались в запасе
17
Артак Едигарян
ЦП
20
Агван Папикян
ЛВ
Остались в запасе
33
Ор Ицхак
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Милан Миланович
Главный тренер
Барак Ицхаки
Статистика матча Алашкерт - Маккаби
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
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