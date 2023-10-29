Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иван Граф - статистика

Завершил карьеру
17 июня 1987 (39), Загреб
#55 | Защитник
194 см | 81 кг
Хорватия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кызыл-Жар
17
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
29.10.2023
Кайсар
1' - 90'
68'
68'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
01.10.2023
Окжетпес
1' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
27.09.2023
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
23.09.2023
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
13.08.2023
Шахтер Караганда
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Жетысу
1 : 1
05.08.2023
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
29.07.2023
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
2 : 1
22.07.2023
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Кызыл-Жар
2 : 1
02.07.2023
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайрат
3 : 0
24.06.2023
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Тобол
1 : 0
03.06.2023
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
28.05.2023
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Астана
3 : 2
20.05.2023
Кызыл-Жар
1' - 90'
89'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Актобе
1 : 3
02.04.2023
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Окжетпес
0 : 1
15.03.2023
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
0 : 1
05.03.2023
Кызыл-Жар
1' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+