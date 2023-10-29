Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур