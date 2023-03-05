Иван Граф - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Граф
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|194
|Вес
|81
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Граф
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|194
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|0:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)