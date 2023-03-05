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    Иван Граф - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Граф
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июня 1987 (35 лет)
    Рост 194
    Вес 81
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кызыл-Жар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Кайсар (Кызылорда) 0:1 Кызыл-Жар (Петропавловск)
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