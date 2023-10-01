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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Окжетпес
Кызыл-Жар - Окжетпес: обзор матча 01 октября 2023
Кызыл-Жар
01.10.2023, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Окжетпес
59'
Л. Имнадзе
27'
М. Драченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Окжетпес
Желтая карточка
И. Граф
90'
+3
Замена
Н. Наумов
️️️️
В. Зябко
78'
Замена
А. Кумаров
️️️️
Ю. Бушман
78'
60'
Замена
С. Шамши
️️️️
С. Димитров
ГОЛ! 1:1!
Л. Имнадзе
59'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Драченко
Замена
В. Зябко
️️️️
D. Bulatovic
16'
12'
Желтая карточка
В. Гунченко
Замена
М. Чиканчи
️️️️
Б. Смилянич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
25
Роман Степанов
ВР
55
Иван Граф
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
10
Младен Веселинович
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
24
Пабло Подио
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
9
Борис Смилянич
ЦФ
89
D. Bulatovic
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Окжетпес
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
93
Ivan Tsupa
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
7
Максим Драченко
ЦП
30
Срджан Димитров
АП
12
Саги Совет
ЦФ
30
Санат Жумаханов
ЦФ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
16
M. Shakhmetov
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
Окжетпес
13
Никита Чагров
ВР
27
Никита Губарев
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
14
Самат Шамши
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
19
Даурен Жумат
ЦП
15
Нияз Идрисов
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
32
Беньямин Татар
ЦФ
2-1-2-3-2
25
Степанов
55
Граф
4
Шадманов
20
Тапалов
24
Подио
10
Бушман
10
Имнадзе
14
Саулет
10
Веселинович
89
9
Смилянич
4-1-1-3
28
Гунченко
2
Рыжук
93
5
Татаев
7
Драченко
30
Димитров
67
Калмырза
30
Жумаханов
12
Совет
10
Бушман
73
Кумаров
73
Кумаров
10
Бушман
89
4
Зябко
4
Зябко
89
Зябко
23
Наумов
23
Наумов
Зябко
9
Смилянич
23
Чиканчи
23
Чиканчи
9
Смилянич
30
Димитров
14
Шамши
14
Шамши
30
Димитров
Молдакараев
88
Болов
88
Болов
Молдакараев
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Окжетпес
32
Вадим Петров
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
13
Никита Чагров
ВР
27
Никита Губарев
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
19
Даурен Жумат
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
32
Беньямин Татар
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
27
Никита Губарев
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
19
Даурен Жумат
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
32
Беньямин Татар
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Владимир Муханов
Статистика матча Кызыл-Жар - Окжетпес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Информация о матче
Стадион:
Карасай
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