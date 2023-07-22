Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Кызыл-Жар
Ордабасы - Кызыл-Жар: обзор матча 22 июля 2023
Ордабасы
22.07.2023, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Кызыл-Жар
59'
А. Тагыберген
90+2'
Е. Тунгышбаев
24'
М. Чиканчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Кызыл-Жар
ГОЛ! 2:1!
Е. Тунгышбаев
90'
+2
84'
Красная карточка
Ю. Бушман
ГОЛ! 1:1!
А. Тагыберген
Пас отдал
Б. Исламхан
59'
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Чиканчи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
4
Бернардо Матич
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Кызыл-Жар
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
55
Иван Граф
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
16
M. Shakhmetov
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
10
Думан Нарзилдаев
ОП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
7
Жоржиньо
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Кызыл-Жар
25
Роман Степанов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Младен Веселинович
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
4-1-2-2-1
74
Сейсен
5
Суюмбаев
23
Эрланов
2
Малый
21
Ауро
4
Матич
8
Макаренко
8
Тагыберген
9
Исламхан
17
Умаров
45
Абдихоликов
3-1-3-1-3
4
Шадманов
55
Граф
23
Наумов
20
Тапалов
10
Бушман
27
Березкин
24
Подио
10
Имнадзе
1
Бабаханов
23
Чиканчи
16
Остались в запасе
Ордабасы
Кызыл-Жар
7
Жоржиньо
ПВ
1
Бекхан Шайзада
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
10
Думан Нарзилдаев
ОП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
25
Роман Степанов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Младен Веселинович
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
7
Жоржиньо
ПВ
1
Бекхан Шайзада
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
10
Думан Нарзилдаев
ОП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Остались в запасе
25
Роман Степанов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Младен Веселинович
ЛВ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Ордабасы - Кызыл-Жар
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
Новости команд
Все
Ордабасы
Кызыл-Жар
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Кызыл-Жар» – «Улытау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Актобе» – «Ордабасы»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Кызыл-Жар» – «Улытау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кызыл-Жара» и «Улытау» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Иртыш Павлодар» – «Кызыл-Жар»: кто победит в матче 28 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
9 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+