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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Шахтер Караганда
Кызыл-Жар - Шахтер Караганда: обзор матча 13 августа 2023
Кызыл-Жар
13.08.2023, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
34'
Е. Березкин
8'
И. Свиридов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Шахтер Караганда
90'
+4
Желтая карточка
Е. Цуприков
90'
Замена
Ю. Перцух
️️️️
А. Назымханов
Желтая карточка
А. Саулет
89'
65'
Замена
Р. Туткышев
️️️️
А. Таттыбаев
ГОЛ! 1:1!
Е. Березкин
34'
8'
ГОЛ! 0:1!
И. Свиридов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
25
Роман Степанов
ВР
55
Иван Граф
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
10
Младен Веселинович
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
24
Пабло Подио
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
89
D. Bulatovic
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
3
Антон Толордава
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Темур Чогадзе
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
44
Алмас Тюлюбай
ОП
25
Стефан Букорац
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
22
Максим Галкин
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
2-1-3-2-2
25
Степанов
55
Граф
4
Шадманов
20
Тапалов
24
Подио
27
Березкин
10
Бушман
10
Имнадзе
10
Веселинович
23
Чиканчи
89
3-2-3-2
1
Цуприков
3
Толордава
5
Дмитренко
15
Савкив
88
Каньяс
7
Муртазаев
11
Свиридов
18
Назымханов
9
Чогадзе
2
Алишаускас
9
Таттыбаев
18
Назымханов
88
Перцух
88
Перцух
18
Назымханов
9
Таттыбаев
23
Туткышев
23
Туткышев
9
Таттыбаев
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Шахтер Караганда
32
Вадим Петров
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
30
Игорь Шацкий
ВР
44
Алмас Тюлюбай
ОП
25
Стефан Букорац
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
22
Максим Галкин
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
Остались в запасе
30
Игорь Шацкий
ВР
44
Алмас Тюлюбай
ОП
25
Стефан Букорац
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
22
Максим Галкин
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Игорь Солошенко
Статистика матча Кызыл-Жар - Шахтер Караганда
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Стадион:
Карасай
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