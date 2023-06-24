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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Кызыл-Жар
Кайрат - Кызыл-Жар: обзор матча 24 июня 2023
Кайрат
24.06.2023, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
41'
Ж. Пауло (П)
66'
Ж. Пауло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Кызыл-Жар
Замена
А. Ульшин
️️️️
А. Садыбеков
90'
+5
Замена
В. Швырев
️️️️
Ж. Пауло
80'
77'
Желтая карточка
М. Чиканчи
75'
Замена
А. Черединов
️️️️
А. Саулет
70'
Замена
T. Makatsaria
️️️️
П. Подио
ГОЛ! 2:0!
Ж. Пауло
66'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Пауло
41'
38'
Желтая карточка
Б. Шадманов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
29
Антон Крачковский
ЦП
11
Жоао Пауло
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Кызыл-Жар
25
Роман Степанов
ВР
28
Брайан Ван Ден Богарт
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
55
Иван Граф
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
10
Младен Веселинович
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
10
Tamaz Makatsaria
ЦФ
3-3-1-2
1
Ульянов
5
Васин
15
Арад
6
Садыбеков
5
Кургин
18
Сергеев
2
Ткаченко
29
Крачковский
11
Шушеначев
11
Пауло
3-1-3-2-1
25
Степанов
28
Ван Ден Богарт
4
Шадманов
55
Граф
20
Тапалов
27
Березкин
24
Подио
10
Бушман
14
Саулет
10
Имнадзе
23
Чиканчи
6
Садыбеков
23
Ульшин
23
Ульшин
6
Садыбеков
11
Пауло
18
Швырев
18
Швырев
11
Пауло
10
Веселинович
10
Веселинович
14
Саулет
11
Черединов
11
Черединов
14
Саулет
24
Подио
10
10
24
Подио
Остались в запасе
Кайрат
Кызыл-Жар
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
32
Вадим Петров
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Кайрат - Кызыл-Жар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
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