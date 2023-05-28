Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Ордабасы
Кызыл-Жар - Ордабасы: обзор матча 28 мая 2023
Кызыл-Жар
28.05.2023, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ордабасы
90+3'
Б. Матич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Ордабасы
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Б. Матич
Замена
М. Чиканчи
️️️️
T. Makatsaria
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
25
Роман Степанов
ВР
28
Брайан Ван Ден Богарт
ЦЗ
55
Иван Граф
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
10
Tamaz Makatsaria
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
3
Радосав Петрович
ОП
4
Бернардо Матич
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
10
Младен Веселинович
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Ордабасы
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Муроджон Халматов
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
7
Жоржиньо
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
2-1-3-2-2
25
Степанов
28
Ван Ден Богарт
55
Граф
20
Тапалов
10
Бушман
27
Березкин
24
Подио
10
Имнадзе
98
Пернамбуко
10
4
Шадманов
3-2-2-2-1
1
Шайзада
21
Ауро
2
Малый
5
Суюмбаев
3
Петрович
4
Матич
8
Тагыберген
11
Тунгышбаев
17
Умаров
47
Васильев
45
Абдихоликов
10
23
Чиканчи
23
Чиканчи
10
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Ордабасы
32
Вадим Петров
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
10
Младен Веселинович
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
7
Жоржиньо
ПВ
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Муроджон Халматов
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
10
Младен Веселинович
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
Остались в запасе
7
Жоржиньо
ПВ
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Муроджон Халматов
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Кызыл-Жар - Ордабасы
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
Карасай
Новости команд
Все
Кызыл-Жар
Ордабасы
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Кызыл-Жар» – «Улытау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Кызыл-Жар» – «Улытау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кызыл-Жара» и «Улытау» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Иртыш Павлодар» – «Кызыл-Жар»: кто победит в матче 28 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
9 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Актобе» – «Ордабасы»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+