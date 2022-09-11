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    Кристиан Баттоккио - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Баттоккио
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 февраля 1992 (31 год)
    Рост 177
    Вес 70
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 66' -90' ПАОК (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    10.11.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 ПАС (Яннина)
    05.11.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    29.10.2022 85' -90' Волос (Волос) 1:5 Панатинаикос (Афины)
    08.10.2022 75' -90' Панетоликос (Агринио) 2:3 Волос (Волос)
    02.10.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:0 Арис (Салоники)
    18.09.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    11.09.2022 85' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:1 Волос (Волос)
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