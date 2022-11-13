Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2022/2023 Франция. Лига 1 2020/2021 Франция. Лига 1 2019/2020 Англия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011