|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|66' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|05.11.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|29.10.2022
|85' -90'
|Волос (Волос)
|1:5
|Панатинаикос (Афины)
|08.10.2022
|75' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|11.09.2022
|85' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)