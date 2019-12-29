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    Том Кларк - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Том
    Фамилия Кларк
    Команда Престон
    Состав Основной
    Родной город Халифакс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 ноября 1987 (35 лет)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 7 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2020 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Престон (Престон)
    22.02.2020 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    15.02.2020 1' -90' Престон (Престон) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    12.02.2020 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Престон (Престон)
    08.02.2020 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:2 Престон (Престон)
    01.02.2020 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Суонси (Суонси)
    21.01.2020 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:3 Престон (Престон)
    18.01.2020 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Чарльтон (Чарльтон)
    11.01.2020 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Престон (Престон)
    29.12.2019 1' -90' Престон (Престон) 0:2 Рединг (Рединг)
    26.12.2019 1' -90' Лидс (Лидс) 1:1 Престон (Престон)
    80'
    21.12.2019 1' -90' Кардифф (Кардифф) 0:0 Престон (Престон)
    35'
    14.12.2019 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Лутон Таун (Лутон)
    10.12.2019 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Фулхэм (Лондон)
    07.12.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Престон (Престон)
    21.08.2019 1' -90' Престон (Престон) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    17.08.2019 Был в запасе Суонси (Суонси) 3:2 Престон (Престон)
    10.08.2019 Был в запасе Престон (Престон) 3:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    03.08.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Престон (Престон)
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