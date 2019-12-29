Том Кларк - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Кларк
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Халифакс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 1987 (35 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Том
|Фамилия
|Кларк
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Халифакс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 1987 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2020
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Престон (Престон)
|22.02.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|15.02.2020
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|12.02.2020
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Престон (Престон)
|08.02.2020
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:2
|Престон (Престон)
|01.02.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|21.01.2020
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:3
|Престон (Престон)
|18.01.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|11.01.2020
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Престон (Престон)
|29.12.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:2
|Рединг (Рединг)
|26.12.2019
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Престон (Престон)
|80'
|21.12.2019
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:0
|Престон (Престон)
|35'
|14.12.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Лутон Таун (Лутон)
|10.12.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|07.12.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Престон (Престон)
|21.08.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|17.08.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:2
|Престон (Престон)
|10.08.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|3:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|03.08.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Престон (Престон)