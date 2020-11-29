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Евгений Баляйкин
Статистика
Евгений Баляйкин - статистика
Завершил карьеру
19 мая 1988 (38), Братск
#32 | Полузащитник
184 см | 74 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
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Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
6
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо Бр
1 : 0
29.11.2020
Томь
1' - 78'
26'
78'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1 : 2
21.11.2020
Томь
1' - 90'
14'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0 : 1
11.11.2020
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0 : 1
17.10.2020
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
2 : 0
13.10.2020
Томь
1' - 38'
19'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Томь
2 : 1
09.10.2020
Акрон
1' - 90'
80'
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