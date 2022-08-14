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    Альберто Переа - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Альберто
    Фамилия Переа
    Команда Кадис
    Состав Основной
    Родной город Альбасете
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 мая 1990 (32 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2022 1' -46' Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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