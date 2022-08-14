Альберто Переа - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Переа
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Альбасете
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Переа
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Альбасете
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2022
|1' -46'
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)