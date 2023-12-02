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Альберто Переа
Статистика
Альберто Переа - статистика
Завершил карьеру
16 мая 1990 (36), Альбасете
#80 | Нападающий
177 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2023/2024
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 15 тур
Реал
2 : 0
02.12.2023
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Гранада
1 : 1
11.11.2023
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
1 : 0
05.11.2023
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Гранада
2 : 3
30.10.2023
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
2 : 0
20.10.2023
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Гранада
2 : 2
08.10.2023
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Альмерия
3 : 3
01.10.2023
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Гранада
1 : 1
28.09.2023
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.09.2023
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Гранада
2 : 4
18.09.2023
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
5 : 3
02.09.2023
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Гранада
3 : 2
26.08.2023
Мальорка
90' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
0 : 2
21.08.2023
Райо Вальекано
90' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
3 : 1
14.08.2023
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Был в запасе
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