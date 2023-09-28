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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Бетис
Гранада - Бетис: обзор матча 28 сентября 2023
Гранада
28.09.2023, четверг, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
67'
Л. Бойе
51'
А. Диао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Бетис
88'
Желтая карточка
А. Руйбаль
81'
Замена
Х. Крус
️️️️
А. Диао
81'
Замена
М. Рока
️️️️
Иско
Желтая карточка
И. Микел
74'
Замена
Н. Петрович
️️️️
А. Пуэртас
73'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
Ж. Гумбау
73'
73'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
А. Перес
73'
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Гуардадо
ГОЛ! 1:1!
Л. Бойе
Пас отдал
Б. Сарагоса
67'
Замена
С. Руис
️️️️
Г. Вильяр
63'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
О. Мелендо
62'
58'
Замена
Родри
️️️️
Э. Абде
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Диао
Замена
Б. Сарагоса
️️️️
М. Узуни
38'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
22
Иско
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Гранада
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
8
Серхио Руис
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
10
Родри
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Феррейра
21
Нева
5
Микел
16
Торренте
2
Санчес
6
Гумбау
12
Вильяр
10
Узуни
21
Мелендо
7
Пуэртас
15
Бойе
3-2-3-2
1
Браво
2
Пеццелла
4
Рияд
16
Абнер
2
Родригес
18
Гуардадо
24
Руйбаль
22
Иско
10
Эз Абде
22
Перес
11
Диао
12
Вильяр
8
Руис
8
Руис
12
Вильяр
7
Пуэртас
18
Петрович
18
Петрович
7
Пуэртас
10
Узуни
15
Сарагоса
15
Сарагоса
10
Узуни
6
Гумбау
19
Вайссман
19
Вайссман
6
Гумбау
21
Мелендо
7
Кальехон
7
Кальехон
21
Мелендо
22
Иско
21
Рока
21
Рока
22
Иско
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Карвалью
18
Гуардадо
11
Диао
19
Крус
19
Крус
11
Диао
10
Эз Абде
10
Родри
10
Родри
10
Эз Абде
22
Перес
7
Иглесиас
7
Иглесиас
22
Перес
Остались в запасе
Гранада
Бетис
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
1
Руй Силва
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
Главный тренер
Пако Лопес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Гранада - Бетис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
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