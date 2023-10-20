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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Гранада
Осасуна - Гранада: обзор матча 20 октября 2023
Осасуна
20.10.2023, пятница, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
11'
А. Будимир
59'
А. Будимир (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Гранада
87'
Замена
Н. Петрович
️️️️
Ж. Гумбау
Замена
И. Видаль
️️️️
Х. Аресо
85'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Пенья
85'
Желтая карточка
П. Ибаньес
84'
84'
Замена
С. Руис
️️️️
Г. Вильяр
83'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Р. Санчес
Замена
П. Ибаньес
️️️️
А. Орос
80'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Будимир
80'
Желтая карточка
А. Орос
79'
76'
Красная карточка
Л. Бойе
Замена
Х. Крус
️️️️
Х. Монкайола
68'
Желтая карточка
Р. Пенья
65'
64'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
А. Каррерас
63'
Замена
М. Узуни
️️️️
О. Мелендо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Будимир
59'
58'
Желтая карточка
А. Феррейра
54'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
48'
Желтая карточка
И. Микел
42'
Желтая карточка
Б. Сарагоса
ГОЛ! 1:0!
А. Будимир
Пас отдал
Л. Авила
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
21
Оскар Мелендо
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Осасуна
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Гранада
31
Адриан Лопес
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
8
Серхио Руис
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
5
Гарсия
7
Пенья
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
16
Гомес
17
Будимир
6
Авила
3-3-1-2-1
13
Феррейра
2
Санчес
12
Рубио
5
Микел
21
Нева
6
Гумбау
18
Каррерас
12
Вильяр
21
Мелендо
15
Сарагоса
15
Бойе
7
Монкайола
3
Крус
3
Крус
7
Монкайола
12
Аресо
22
Видаль
22
Видаль
12
Аресо
10
Орос
19
Ибаньес
19
Ибаньес
10
Орос
7
Пенья
11
Барха
11
Барха
7
Пенья
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
12
Вильяр
8
Руис
8
Руис
12
Вильяр
6
Гумбау
18
Петрович
18
Петрович
6
Гумбау
21
Мелендо
10
Узуни
10
Узуни
21
Мелендо
18
Каррерас
7
Пуэртас
7
Пуэртас
18
Каррерас
2
Санчес
7
Кальехон
7
Кальехон
2
Санчес
Остались в запасе
Осасуна
Гранада
8
Икер Муньос
ОП
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
31
Адриан Лопес
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
Главный тренер
Пако Лопес
Остались в запасе
8
Икер Муньос
ОП
13
Айтор
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
31
Адриан Лопес
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Пако Лопес
Статистика матча Осасуна - Гранада
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
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