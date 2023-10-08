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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Барселона
Гранада - Барселона: обзор матча 08 октября 2023
Гранада
08.10.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
1'
Б. Сарагоса
29'
Б. Сарагоса
45+1'
Л. Ямаль
86'
С. Роберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Барселона
90'
+8
Желтая карточка
Ж. Канселу
Желтая карточка
Х. Вальехо
86'
86'
ГОЛ! 2:2!
С. Роберто
Пас отдал
А. Бальде
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Р. Санчес
84'
76'
Замена
О. Ромеу
️️️️
Л. Ямаль
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Л. Бойе
73'
Желтая карточка
М. Рубио
68'
Желтая карточка
И. Микел
66'
Замена
Н. Петрович
️️️️
Г. Вильяр
58'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
М. Узуни
58'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Л. Ямаль
44'
Замена
Р. Араухо
️️️️
Ж. Кунде
ГОЛ! 2:0!
Б. Сарагоса
Пас отдал
Ж. Гумбау
29'
ГОЛ! 1:0!
Б. Сарагоса
Пас отдал
Л. Бойе
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
21
Карлос Нева
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Гави
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Гранада
31
Адриан Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
8
Серхио Руис
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Феррейра
2
Санчес
12
Рубио
5
Микел
21
Нева
6
Гумбау
18
Каррерас
12
Вильяр
10
Узуни
15
Сарагоса
15
Бойе
4-3-2-1
1
тер Стеген
2
Канселу
23
Кунде
15
Кристенсен
3
Бальде
6
Гави
20
Гюндоган
7
Лопес
14
Торрес
10
Ямаль
79
Феликс
2
Санчес
24
Вальехо
24
Вальехо
2
Санчес
12
Вильяр
18
Петрович
18
Петрович
12
Вильяр
10
Узуни
7
Пуэртас
7
Пуэртас
10
Узуни
15
Бойе
7
Кальехон
7
Кальехон
15
Бойе
23
Кунде
33
Араухо
33
Араухо
23
Кунде
10
Ямаль
21
Ромеу
21
Ромеу
10
Ямаль
Остались в запасе
Гранада
Барселона
31
Адриан Лопес
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Серхио Руис
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
9
Марк Гиу
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
31
Адриан Лопес
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Серхио Руис
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
9
Марк Гиу
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Пако Лопес
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Гранада - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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