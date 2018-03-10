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    Люк Хиам - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Люк
    Фамилия Хиам
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Основной
    Родной город Ипсвич
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 октября 1991 (31 год)
    Рост 178
    Вес 72
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    21.04.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:4 Астон Вилла (Бирмингем)
    14.04.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    10.04.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Барнсли (Барнсли)
    07.04.2018 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.04.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    31.03.2018 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    17.03.2018 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    13.03.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    10.03.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    06.03.2018 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    24.02.2018 Был в запасе Престон (Престон) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    21.02.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Кардифф (Кардифф)
    18.02.2018 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    10.02.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    03.02.2018 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 0:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    27.01.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    20.01.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    13.01.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Лидс (Лидс)
    02.01.2018 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 4:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
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