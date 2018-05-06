Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Люк Хиам - статистика

Завершил карьеру
24 октября 1991 (34), Ипсвич
#19 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
06.05.2018
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ипсвич Таун
0 : 4
21.04.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
14.04.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
10.04.2018
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Брентфорд
1 : 0
07.04.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
02.04.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
31.03.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бристоль Сити
1 : 0
17.03.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
0 : 3
13.03.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
10.03.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
06.03.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Престон
0 : 1
24.02.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
21.02.2018
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
1 : 1
18.02.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
10.02.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Сандерленд
0 : 2
03.02.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
27.01.2018
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Болтон
1 : 1
20.01.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
13.01.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Фулхэм
4 : 1
02.01.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+