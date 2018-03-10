Люк Хиам - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Хиам
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ипсвич
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Вес
|72
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Хиам
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ипсвич
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|21.04.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:4
|Астон Вилла (Бирмингем)
|14.04.2018
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|10.04.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Барнсли (Барнсли)
|07.04.2018
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.04.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|31.03.2018
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|17.03.2018
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|13.03.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|10.03.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|06.03.2018
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|24.02.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|21.02.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Кардифф (Кардифф)
|18.02.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|10.02.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|03.02.2018
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|27.01.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|02.01.2018
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|4:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)