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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Ипсвич Таун
Фулхэм - Ипсвич Таун: обзор матча 02 января 2018
Фулхэм
02.01.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
4 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
69'
Р. Сессеньон
72'
А. Камара
74'
Р. Сессеньон
76'
А. Камара
45'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ипсвич Таун
90'
+1
Желтая карточка
Д. Гарнер
ГОЛ! 4:1!
А. Камара
Пас отдал
Р. Сессеньон
76'
ГОЛ! 3:1!
Р. Сессеньон
Пас отдал
Т. Кэрни
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Камара
Пас отдал
О. Норвуд
72'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сессеньон
Пас отдал
Н. Кебану
69'
Желтая карточка
Л. Пиазон
67'
Желтая карточка
Т. Рим
58'
54'
Красная карточка
Д. Спенс
49'
Желтая карточка
К. Коннолли
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гарнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
43
Берсант Целина
АП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
4-5-1
13
Беттинелли
30
Сессеньон
3
Одои
3
Рим
2
Фредерикс
10
Йохансен
10
Норвуд
11
Айите
9
Ожо
10
Кэрни
33
Камара
3-2-2-1-1
33
Биалковски
6
Коннолли
3
Кнудсен
12
Спенс
15
Смит
4
Чамберс
18
Уорд
8
Скьюз
43
Целина
14
Гарнер
Остались в запасе
Фулхэм
Ипсвич Таун
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
38
Майкл Кроу
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Фулхэм - Ипсвич Таун
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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