Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2022 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Греция. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Греция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Греция. Суперлига 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2010/2011