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Ненад Крстичич
Статистика
Ненад Крстичич - статистика
Завершил карьеру
3 июля 1990 (36), Белград
#7 | Полузащитник
182 см
Сербия
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Товарищеские матчи 2022
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Греция. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
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Испания. Примера 2016/2017
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Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Црвена Звезда
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Црвена Звезда
2 : 1
17.03.2022
Рейнджерс
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Рейнджерс
3 : 0
10.03.2022
Црвена Звезда
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Брага
1 : 1
09.12.2021
Црвена Звезда
77' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Црвена Звезда
1 : 0
25.11.2021
Лудогорец
67' - 90'
69'
Лига Европы, 4 тур
Црвена Звезда
0 : 1
04.11.2021
Мидтьюлланд
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
21.10.2021
Црвена Звезда
46' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Лудогорец
0 : 1
30.09.2021
Црвена Звезда
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Црвена Звезда
2 : 1
16.09.2021
Брага
65' - 90'
78'
Лига Европы, 4 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
26.08.2021
Црвена Звезда
67' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Црвена Звезда
4 : 0
17.08.2021
ЧФР Клуж
73' - 90'
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