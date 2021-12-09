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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Црвена Звезда
Брага - Црвена Звезда: обзор матча 09 декабря 2021
Брага
09.12.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
1 : 1
Завершен
Црвена Звезда
52'
Галено (П)
70'
А. Катай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Црвена Звезда
90'
+5
Желтая карточка
М. Дегенек
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Д. Лейте
83'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Витинья
83'
81'
Желтая карточка
А. Драгович
77'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
А. Катай
77'
Замена
М. Дегенек
️️️️
М. Павков
Замена
А. Руис
️️️️
А. Орта
71'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Ю. Медейрос
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Катай
Замена
Ф. Моура
️️️️
Галено
65'
62'
Замена
Э. Набуан
️️️️
С. Срнич
62'
Замена
М. Павков
️️️️
Р. Живкович
62'
Замена
М. Гайич
️️️️
М. Гобельич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Галено
52'
45'
+2
Желтая карточка
А. Катай
Желтая карточка
Д. Лейте
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
55
Славолюб Срнич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
22
Шикинью
АП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Абель Руис
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
51
Милош Гордич
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
14
Петар Станич
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
4-2-2-2
1
Матеус
15
Оливейра
2
Лейте
34
Силва
27
Коуто
73
Мусрати
6
Орта
13
Галено
21
Орта
9
Витинья
45
Медейрос
3-2-2-2-1
82
Борян
77
Гобельич
16
Эракович
15
Драгович
12
Панков
23
Родич
8
Канга
55
Срнич
4
Иванич
10
Катай
34
Живкович
13
Галено
74
Моура
74
Моура
13
Галено
45
Медейрос
30
Минейро
30
Минейро
45
Медейрос
2
Лейте
12
Пиазон
12
Пиазон
2
Лейте
6
Орта
9
Руис
9
Руис
6
Орта
9
Витинья
9
Гонсалес
9
Гонсалес
9
Витинья
77
Гобельич
22
Гайич
22
Гайич
77
Гобельич
Павков
5
Дегенек
5
Дегенек
Павков
10
Катай
7
Крстичич
7
Крстичич
10
Катай
55
Срнич
31
Набуан
31
Набуан
55
Срнич
34
Живкович
50
Павков
50
Павков
34
Живкович
Остались в запасе
Брага
Црвена Звезда
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
22
Шикинью
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Зоран Попович
ВР
51
Милош Гордич
ВР
14
Петар Станич
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
22
Шикинью
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
51
Милош Гордич
ВР
14
Петар Станич
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Брага - Црвена Звезда
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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