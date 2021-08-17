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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - ЧФР Клуж
Црвена Звезда - ЧФР Клуж: обзор матча 17 августа 2021
Црвена Звезда
17.08.2021, вторник, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
4 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
5'
М. Павков
38'
А. Катай
68'
Э. Набуан
77'
М. Иванич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Црвена Звезда - ЧФР Клуж
Замена
Н. Крстович
️️️️
М. Павков
80'
Замена
С. Срнич
️️️️
М. Иванич
80'
Желтая карточка
А. Катай
79'
ГОЛ! 4:0!
М. Иванич
Пас отдал
Э. Набуан
77'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
К. Гуелор Канга
73'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
71'
ГОЛ! 3:0!
Э. Набуан
Пас отдал
М. Иванич
68'
62'
Замена
В. Костаке
️️️️
Г. Дебелюх
62'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Б. Омрани
Замена
Р. Панков
️️️️
М. Дегенек
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
А. Катай
Пас отдал
М. Павков
38'
Желтая карточка
М. Родич
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Павков
Пас отдал
Э. Набуан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
75
Майк Сестор
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
10
Клаудиу Петрила
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
5
Хонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
51
Милош Гордич
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
90
Никола Крстович
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
89
Отто Хиндрих
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
27
Гессума Фофана
ЦФ
20
Валентин Костаке
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
4-2-2-2
82
Борян
23
Родич
5
Дегенек
15
Драгович
77
Гобельич
8
Канга
35
Жуниор
10
Катай
4
Иванич
50
Павков
31
Набуан
3-2-4
1
Арлаускис
23
Маня
13
Чоботарию
45
Камора
16
Мар Сигурйонссон
10
Деяк
5
Родригес
29
Омрани
10
Петрила
27
Дебелюх
5
Дегенек
12
Панков
12
Панков
5
Дегенек
8
Канга
7
Крстичич
7
Крстичич
8
Канга
50
Павков
90
Крстович
90
Крстович
50
Павков
4
Иванич
55
Срнич
55
Срнич
4
Иванич
27
Дебелюх
20
Костаке
20
Костаке
27
Дебелюх
29
Омрани
7
Алибек
7
Алибек
29
Омрани
Остались в запасе
Црвена Звезда
ЧФР Клуж
22
Милан Гайич
ПЗ
1
Зоран Попович
ВР
51
Милош Гордич
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
34
Кристиан Балградян
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
89
Отто Хиндрих
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
27
Гессума Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
1
Зоран Попович
ВР
51
Милош Гордич
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
89
Отто Хиндрих
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
27
Гессума Фофана
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Статистика матча Црвена Звезда - ЧФР Клуж
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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