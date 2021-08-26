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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЧФР Клуж - Црвена Звезда
ЧФР Клуж - Црвена Звезда: обзор матча 26 августа 2021
ЧФР Клуж
26.08.2021, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Црвена Звезда
34'
Г. Дебелюх
5'
А. Катай (П)
53'
М. Павков
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЧФР Клуж - Црвена Звезда
Вторая желтая
Х. Родригес
78'
76'
Замена
Н. Петрович
️️️️
С. Саного Жуниор
74'
Замена
Л. Диони
️️️️
А. Катай
74'
Замена
В. Николич
️️️️
М. Павков
Замена
Б. Омрани
️️️️
В. Костаке
73'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Г. Дебелюх
73'
Желтая карточка
Х. Родригес
69'
67'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
М. Иванич
66'
Замена
Р. Панков
️️️️
А. Драгович
Замена
А. Кипчиу
️️️️
Ч. Деяк
66'
Пенальти не реализован!
Ч. Деяк
63'
62'
Желтая карточка
А. Драгович
53'
ГОЛ! 1:2!
М. Павков
Замена
К. Балградян
️️️️
Г. Арлаускис
46'
Замена
К. Петрила
️️️️
А. Паун-Александру
46'
Желтая карточка
Р. Мар Сигурйонссон
41'
39'
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
ГОЛ! 1:1!
Г. Дебелюх
Пас отдал
В. Костаке
34'
31'
Желтая карточка
М. Родич
16'
Желтая карточка
М. Дегенек
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Катай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
10
Чиприан Деяк
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
3
Даниэль Граовац
ЦФ
5
Хонатан Родригес
ЦФ
20
Валентин Костаке
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
75
Майк Сестор
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
89
Отто Хиндрих
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
10
Клаудиу Петрила
ЦФ
27
Гессума Фофана
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
51
Милош Гордич
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
90
Никола Крстович
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
3-2-1-4
1
Арлаускис
23
Маня
13
Чоботарию
45
Камора
10
Деяк
16
Мар Сигурйонссон
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
20
Костаке
5
Родригес
3
Граовац
4-2-2-2
82
Борян
77
Гобельич
5
Дегенек
15
Драгович
23
Родич
35
Жуниор
8
Канга
4
Иванич
10
Катай
50
Павков
31
Набуан
1
Арлаускис
34
Балградян
34
Балградян
1
Арлаускис
27
Дебелюх
7
Алибек
7
Алибек
27
Дебелюх
10
Деяк
27
Кипчиу
27
Кипчиу
10
Деяк
10
Паун-Александру
10
Петрила
10
Петрила
10
Паун-Александру
20
Костаке
29
Омрани
29
Омрани
20
Костаке
15
Драгович
12
Панков
12
Панков
15
Драгович
4
Иванич
7
Крстичич
7
Крстичич
4
Иванич
35
Жуниор
18
Петрович
18
Петрович
35
Жуниор
50
Павков
22
Николич
22
Николич
50
Павков
10
Катай
99
Диони
99
Диони
10
Катай
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Црвена Звезда
75
Майк Сестор
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
89
Отто Хиндрих
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
27
Гессума Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
22
Милан Гайич
ПЗ
1
Зоран Попович
ВР
51
Милош Гордич
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
90
Никола Крстович
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
75
Майк Сестор
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
89
Отто Хиндрих
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
27
Гессума Фофана
ЦФ
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
1
Зоран Попович
ВР
51
Милош Гордич
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
90
Никола Крстович
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча ЧФР Клуж - Црвена Звезда
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
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Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
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ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
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Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
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Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
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Црвена Звезда
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Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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