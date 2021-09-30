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Лудогорец - Црвена Звезда
Лудогорец - Црвена Звезда: обзор матча 30 сентября 2021
Лудогорец
30.09.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 2 тур
0 : 1
Завершен
Црвена Звезда
64'
К. Гуелор Канга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Црвена Звезда
Замена
Э. Ману
️️️️
С. Баджи
88'
86'
Замена
Р. Живкович
️️️️
Э. Набуан
Замена
М. Чибота
️️️️
А. Сантана
78'
Вторая желтая
Сисиньо
77'
Замена
Д. Икоко
️️️️
Ш. Пинас
71'
Замена
К. Десподов
️️️️
Жозуэ
71'
66'
Желтая карточка
М. Павков
64'
ГОЛ! 0:1!
К. Гуелор Канга
57'
Замена
М. Павков
️️️️
Л. Диони
Желтая карточка
Сисиньо
52'
45'
+3
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
17'
Желтая карточка
М. Иванич
13'
Желтая карточка
Л. Диони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
1
Кристиян Калина
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
25
Стефан Баджи
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
79
Тихомир Димитров
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
45
Элвис Ману
ЛВ
14
Шоу
ЦП
8
Доминик Янков
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
7
Дорин Ротариу
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Црвена Звезда
51
Милош Гордич
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Калина
38
Пинас
24
Вердон
32
Пластун
23
Жозуэ
5
Гонсалвеш
40
Сисиньо
25
Баджи
80
Сантана
37
Текпетей
79
Сотириу
4-2-1-3
1
Попович
12
Панков
77
Гобельич
16
Эракович
23
Родич
8
Канга
35
Жуниор
4
Иванич
99
Диони
31
Набуан
55
Срнич
38
Пинас
32
Икоко
32
Икоко
38
Пинас
80
Сантана
13
Чибота
13
Чибота
80
Сантана
25
Баджи
45
Ману
45
Ману
25
Баджи
23
Жозуэ
77
Десподов
77
Десподов
23
Жозуэ
99
Диони
50
Павков
50
Павков
99
Диони
31
Набуан
34
Живкович
34
Живкович
31
Набуан
Остались в запасе
Лудогорец
Црвена Звезда
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
79
Тихомир Димитров
ЦЗ
14
Шоу
ЦП
8
Доминик Янков
АП
7
Дорин Ротариу
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
22
Милан Гайич
ПЗ
25
Филиппо Фалько
ПВ
51
Милош Гордич
ВР
7
Ненад Крстичич
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
79
Тихомир Димитров
ЦЗ
14
Шоу
ЦП
8
Доминик Янков
АП
7
Дорин Ротариу
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
25
Филиппо Фалько
ПВ
51
Милош Гордич
ВР
7
Ненад Крстичич
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Лудогорец - Црвена Звезда
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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