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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Рейнджерс
Црвена Звезда - Рейнджерс: обзор матча 17 марта 2022
Црвена Звезда
17.03.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Рейнджерс
10'
М. Иванич
90+3'
Э. Набуан (П)
56'
Р. Кент
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Рейнджерс
Желтая карточка
М. Павков
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Набуан
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Г. Камара
90'
Замена
С. Райт
️️️️
Р. Кент
Желтая карточка
А. Катай
83'
80'
Замена
Б. Баришич
️️️️
Д. Ландстрем
80'
Замена
К. Руф
️️️️
А. Морелос
Замена
Ф. Фалько
️️️️
М. Родич
72'
Желтая карточка
А. Драгович
71'
69'
Замена
Д. Сэндс
️️️️
Р. Джек
68'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Д. Арибо
Замена
Э. Набуан
️️️️
О. Омойджуанфо
63'
Замена
М. Гайич
️️️️
К. Пиччини
57'
56'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кент
Пас отдал
Г. Камара
ГОЛ! 1:0!
М. Иванич
Пас отдал
К. Гуелор Канга
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
50
Милан Павков
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
7
Ненад Крстичич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
49
Андрия Радулович
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
4-2-2-2
82
Борян
23
Родич
16
Эракович
15
Драгович
12
Пиччини
35
Жуниор
8
Канга
10
Катай
4
Иванич
10
Омойджуанфо
50
Павков
4-4-1-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
27
Балогун
6
Голдсон
3
Бейсси
6
Ландстрем
18
Камара
8
Джек
18
Арибо
77
Кент
9
Морелос
23
Родич
25
Фалько
25
Фалько
23
Родич
12
Пиччини
22
Гайич
22
Гайич
12
Пиччини
10
Омойджуанфо
31
Набуан
31
Набуан
10
Омойджуанфо
6
Ландстрем
3
Баришич
3
Баришич
6
Ландстрем
8
Джек
6
Сэндс
6
Сэндс
8
Джек
18
Арибо
37
Эрфилд
37
Эрфилд
18
Арибо
77
Кент
11
Райт
11
Райт
77
Кент
9
Морелос
7
Руф
7
Руф
9
Морелос
Остались в запасе
Црвена Звезда
Рейнджерс
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
49
Андрия Радулович
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
49
Андрия Радулович
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Црвена Звезда - Рейнджерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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