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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Црвена Звезда
Рейнджерс - Црвена Звезда: обзор матча 10 марта 2022
Рейнджерс
10.03.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Црвена Звезда
11'
Д. Тавернье (П)
15'
А. Морелос
51'
Л. Балогун
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Црвена Звезда
90'
+3
Желтая карточка
Э. Набуан
82'
Желтая карточка
С. Эракович
Замена
Д. Сэндс
️️️️
Р. Джек
75'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Д. Арибо
75'
71'
Замена
М. Гайич
️️️️
К. Пиччини
61'
Желтая карточка
М. Родич
61'
Замена
Э. Набуан
️️️️
С. Срнич
61'
Замена
М. Павков
️️️️
О. Омойджуанфо
ГОЛ! 3:0!
Л. Балогун
Пас отдал
Д. Тавернье
51'
Желтая карточка
Д. Арибо
30'
25'
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
24'
Пенальти не реализован!
А. Катай
Желтая карточка
Р. Джек
23'
ГОЛ! 2:0!
А. Морелос
15'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тавернье
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Црвена Звезда
51
Милош Гордич
ВР
1
Зоран Попович
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
7
Ненад Крстичич
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
4-4-1-1
1
МакГрегор
3
Бейсси
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
8
Джек
18
Арибо
18
Камара
6
Ландстрем
77
Кент
9
Морелос
4-2-2-2
82
Борян
12
Пиччини
16
Эракович
15
Драгович
23
Родич
8
Канга
35
Жуниор
4
Иванич
10
Катай
55
Срнич
10
Омойджуанфо
8
Джек
6
Сэндс
6
Сэндс
8
Джек
18
Арибо
10
Сакала
10
Сакала
18
Арибо
12
Пиччини
22
Гайич
22
Гайич
12
Пиччини
55
Срнич
31
Набуан
31
Набуан
55
Срнич
10
Омойджуанфо
50
Павков
50
Павков
10
Омойджуанфо
Остались в запасе
Рейнджерс
Црвена Звезда
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
25
Филиппо Фалько
ПВ
51
Милош Гордич
ВР
1
Зоран Попович
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
49
Андрия Радулович
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Остались в запасе
25
Филиппо Фалько
ПВ
51
Милош Гордич
ВР
1
Зоран Попович
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
49
Андрия Радулович
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Рейнджерс - Црвена Звезда
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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