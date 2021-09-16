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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Брага
Црвена Звезда - Брага: обзор матча 16 сентября 2021
Црвена Звезда
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа F, 1 тур
2 : 1
Завершен
Брага
75'
М. Родич
85'
А. Катай (П)
76'
Галено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Брага
89'
Замена
Н. Секейра
️️️️
Р. Орта
Замена
Р. Панков
️️️️
С. Саного Жуниор
87'
Замена
С. Срнич
️️️️
А. Катай
86'
86'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Ф. Силва
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Катай
85'
Желтая карточка
Н. Крстичич
78'
78'
Замена
Ф. Мартинш
️️️️
Л. Пиазон
78'
Замена
А. Орта
️️️️
Л. Минейро
76'
ГОЛ! 1:1!
Галено
ГОЛ! 1:0!
М. Родич
Пас отдал
К. Гуелор Канга
75'
71'
Желтая карточка
А. Мусрати
71'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Руис
67'
Желтая карточка
Л. Минейро
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Р. Живкович
65'
Замена
Л. Диони
️️️️
Э. Набуан
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
34
Ришайро Живкович
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
70
Фабиано Силва
ЦФ
30
Лукас Минейро
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
10
Фабиу Мартинш
ЦП
22
Шикинью
АП
21
Лукаш Хорничек
ЦФ
4
Бруну Родригеш
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
4-2-2-2
82
Борян
23
Родич
5
Дегенек
15
Драгович
77
Гобельич
35
Жуниор
8
Канга
10
Катай
4
Иванич
31
Набуан
34
Живкович
3-1-2-4
1
Матеус
3
Тормена
15
Оливейра
2
Лейте
73
Мусрати
13
Галено
21
Орта
12
Пиазон
9
Руис
30
Минейро
70
Силва
35
Жуниор
12
Панков
12
Панков
35
Жуниор
34
Живкович
7
Крстичич
7
Крстичич
34
Живкович
31
Набуан
99
Диони
99
Диони
31
Набуан
10
Катай
55
Срнич
55
Срнич
10
Катай
21
Орта
6
Секейра
6
Секейра
21
Орта
70
Силва
27
Коуто
27
Коуто
70
Силва
30
Минейро
6
Орта
6
Орта
30
Минейро
12
Пиазон
10
Мартинш
10
Мартинш
12
Пиазон
9
Руис
9
Гонсалес
9
Гонсалес
9
Руис
Остались в запасе
Црвена Звезда
Брага
22
Милан Гайич
ПЗ
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Зоран Попович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Велько Николич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
74
Франсишку Моура
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
22
Шикинью
АП
21
Лукаш Хорничек
ЦФ
4
Бруну Родригеш
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Зоран Попович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Велько Николич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
Остались в запасе
74
Франсишку Моура
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
22
Шикинью
АП
21
Лукаш Хорничек
ЦФ
4
Бруну Родригеш
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Црвена Звезда - Брага
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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