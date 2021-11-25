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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Лудогорец
Црвена Звезда - Лудогорец: обзор матча 25 ноября 2021
Црвена Звезда
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа F, 5 тур
1 : 0
Завершен
Лудогорец
57'
М. Иванич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Лудогорец
89'
Замена
Д. Митков
️️️️
С. Баджи
Желтая карточка
С. Эракович
88'
Желтая карточка
М. Гайич
87'
86'
Желтая карточка
П. Сотириу
Замена
С. Саного Жуниор
️️️️
К. Гуелор Канга
81'
77'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
М. Чибота
Желтая карточка
Н. Крстичич
69'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Н. Петрович
67'
65'
Замена
Э. Ману
️️️️
К. Десподов
65'
Замена
Шоу
️️️️
К. Гонсалвеш
Желтая карточка
С. Срнич
63'
ГОЛ! 1:0!
М. Иванич
57'
Замена
Э. Набуан
️️️️
А. Катай
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
18
Негош Петрович
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
25
Стефан Баджи
ЦП
8
Доминик Янков
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
7
Ненад Крстичич
ЦП
14
Петар Станич
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
1
Кристиян Калина
ВР
79
Тихомир Димитров
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
14
Шоу
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
4-2-2-2
82
Борян
15
Драгович
12
Панков
16
Эракович
22
Гайич
18
Петрович
8
Канга
10
Катай
4
Иванич
50
Павков
55
Срнич
4-1-1-3-1
22
Падт
32
Икоко
32
Пластун
38
Пинас
5
Терзиев
5
Гонсалвеш
25
Баджи
77
Десподов
8
Янков
13
Чибота
79
Сотириу
18
Петрович
7
Крстичич
7
Крстичич
18
Петрович
8
Канга
35
Жуниор
35
Жуниор
8
Канга
10
Катай
31
Набуан
31
Набуан
10
Катай
5
Гонсалвеш
14
Шоу
14
Шоу
5
Гонсалвеш
77
Десподов
45
Ману
45
Ману
77
Десподов
13
Чибота
7
Ротариу
7
Ротариу
13
Чибота
25
Баджи
45
Митков
45
Митков
25
Баджи
Остались в запасе
Црвена Звезда
Лудогорец
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Зоран Попович
ВР
14
Петар Станич
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
31
Дамьян Христов
ВР
1
Кристиян Калина
ВР
79
Тихомир Димитров
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Остались в запасе
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Зоран Попович
ВР
14
Петар Станич
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
1
Кристиян Калина
ВР
79
Тихомир Димитров
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Статистика матча Црвена Звезда - Лудогорец
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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