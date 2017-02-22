Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2018/2019 Греция. Еврокубковый плей-офф 2016/2017 Греция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Греция. Еврокубковый плей-офф 2015/2016 Греция. Суперлига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011