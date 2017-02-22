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Стефанос Атанасиадис
Статистика
Стефанос Атанасиадис - статистика
Завершил карьеру
24 декабря 1988 (37), Халкидики
#33 | Нападающий
185 см
Греция
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Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2018/2019
Греция. Еврокубковый плей-офф 2016/2017
Греция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Греция. Еврокубковый плей-офф 2015/2016
Греция. Суперлига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
6
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Шальке-04
1 : 1
22.02.2017
ПАОК
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
ПАОК
0 : 3
16.02.2017
Шальке-04
1' - 85'
Лига Европы, 6 тур
ПАОК
2 : 0
08.12.2016
Слован
1' - 71'
Лига Европы, 4 тур
ПАОК
0 : 1
03.11.2016
Карабах
1' - 90'
4'
Лига Европы, 2 тур
Слован
1 : 2
29.09.2016
ПАОК
1' - 86'
10, 82'
82'
Лига Европы, 1 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2016
Фиорентина
1' - 79'
54'
Лига Европы, 4 раунд
Динамо Тб
0 : 3
18.08.2016
ПАОК
1' - 90'
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