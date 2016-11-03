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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Карабах
ПАОК - Карабах: обзор матча 03 ноября 2016
ПАОК
03.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 4 тур
0 : 1
Завершен
Карабах
69'
Мичел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Карабах
88'
Замена
А. Исмаилов
️️️️
М. Муарем
Желтая карточка
Ф. Перейра
82'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Г. Цимирот
81'
76'
Замена
Рейналдо
️️️️
Д. Ндлову
Замена
М. Тиам
️️️️
Д. Бисесвар
73'
69'
ГОЛ! 0:1!
Мичел
Пас отдал
Д. Кинтана
64'
Замена
Мичел
️️️️
Р. Амиргулиев
Замена
Ф. Перейра
️️️️
Й. Мистакидис
61'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
56'
4'
Желтая карточка
М. Медведев
Желтая карточка
С. Атанасиадис
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Марин Леовац
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
21
Диего Бисесвар
АП
59
Гойко Цимирот
ПП
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ПП
10
Муарем Муарем
ЛФ
9
Дино Ндлову
ЦФ
10
Дани Кинтана
РФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
ПАОК
23
Зелько Бркич
ВР
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
14
Факундо Перейра
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
9
Рейналдо
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
8
Мичел
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
3-2-2-2-2
71
Гликос
3
Лео Матос
33
Цавеллас
15
Варела
22
Леовац
22
Мартинес
87
Каньяс
59
Цимирот
10
Родригеш
21
Бисесвар
33
Атанасиадис
27
Мистакидис
4-1-2-3
23
Сехич
25
Аголли
15
Гусейнов
14
Садыгов
5
Медведев
2
Гараев
15
Амиргулиев
20
Алмейда
10
Кинтана
9
Ндлову
10
Муарем
59
Цимирот
28
Шахов
28
Шахов
59
Цимирот
27
Мистакидис
14
Перейра
14
Перейра
27
Мистакидис
21
Бисесвар
9
Тиам
9
Тиам
21
Бисесвар
9
Ндлову
9
Рейналдо
9
Рейналдо
9
Ндлову
10
Муарем
22
Исмаилов
22
Исмаилов
10
Муарем
15
Амиргулиев
8
Мичел
8
Мичел
15
Амиргулиев
Остались в запасе
ПАОК
Карабах
23
Зелько Бркич
ВР
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
Главный тренер
Владимир Ивич
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча ПАОК - Карабах
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Стадион:
Тумба
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