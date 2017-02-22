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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шальке-04 - ПАОК
Шальке-04 - ПАОК: обзор матча 22 февраля 2017
Шальке-04
22.02.2017, среда, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
ПАОК
23'
А. Шепф
25'
М. Настасич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - ПАОК
88'
Желтая карточка
Д. Бисесвар
Замена
Т. Керер
️️️️
Н. Бенталеб
84'
81'
Желтая карточка
П. Энрике
78'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Джалма
Желтая карточка
К. Хунтелаар
77'
Замена
Х. Бадштубер
️️️️
Налдо
72'
69'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
А. Варда
Желтая карточка
Й. Гайс
64'
63'
Замена
П. Энрике
️️️️
Й. Мистакидис
Желтая карточка
Л. Горецка
62'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
56'
25'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Настасич
ГОЛ! 1:0!
А. Шепф
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
27
Йоаннис Мистакидис
ЛП
59
Гойко Цимирот
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
70
Стелиос Кициу
ПП
10
Джалма
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
ПАОК
23
Зелько Бркич
ВР
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
4-3-1-2
1
Ферманн
23
Колашинац
5
Хеведес
22
Настасич
27
Налдо
18
Шепф
30
Гайс
6
Бенталеб
7
Майер
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
3-5-2
71
Гликос
15
Креспо
13
Малезас
15
Пунгурас
70
Кициу
59
Цимирот
28
Шахов
7
Варда
27
Мистакидис
9
Кулурис
10
Джалма
27
Налдо
28
Бадштубер
28
Бадштубер
27
Налдо
6
Бенталеб
6
Керер
6
Керер
6
Бенталеб
13
Чупо-Мотинг
27
Горецка
27
Горецка
13
Чупо-Мотинг
10
Джалма
10
Пелкас
10
Пелкас
10
Джалма
7
Варда
21
Бисесвар
21
Бисесвар
7
Варда
27
Мистакидис
7
Энрике
7
Энрике
27
Мистакидис
Остались в запасе
Шальке-04
ПАОК
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
23
Зелько Бркич
ВР
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Шальке-04 - ПАОК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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