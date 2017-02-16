Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Шальке-04
ПАОК - Шальке-04: обзор матча 16 февраля 2017
ПАОК
16.02.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Шальке-04
27'
Г. Бургшталлер
82'
М. Майер
90'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Шальке-04
90'
ГОЛ! 0:3!
К. Хунтелаар
Пас отдал
М. Настасич
Желтая карточка
Ф. Варела
89'
Замена
А. Варда
️️️️
С. Атанасиадис
85'
84'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Г. Бургшталлер
82'
ГОЛ! 0:2!
М. Майер
Пас отдал
Б. Хеведес
79'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
П. Энрике
️️️️
Д. Бисесвар
77'
67'
Желтая карточка
М. Настасич
57'
Желтая карточка
С. Колашинац
Желтая карточка
Л. Матос
57'
Замена
Джалма
️️️️
Й. Мистакидис
55'
50'
Желтая карточка
Л. Горецка
45'
Замена
Т. Керер
️️️️
А. Шепф
Желтая карточка
М. Леовац
34'
27'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бургшталлер
7'
Желтая карточка
А. Шепф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Диего Бисесвар
АП
3
Лео Матос
ПП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
ПАОК
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
7
Амр Варда
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-3-1-2
71
Гликос
22
Леовац
13
Малезас
15
Варела
15
Креспо
28
Шахов
59
Цимирот
3
Лео Матос
21
Бисесвар
27
Мистакидис
33
Атанасиадис
4-1-2-2-1
1
Ферманн
27
Налдо
5
Хеведес
22
Настасич
23
Колашинац
21
Стамбули
18
Шепф
27
Горецка
20
Калиджиури
7
Майер
9
Бургшталлер
33
Атанасиадис
7
Варда
7
Варда
33
Атанасиадис
21
Бисесвар
7
Энрике
7
Энрике
21
Бисесвар
27
Мистакидис
10
Джалма
10
Джалма
27
Мистакидис
18
Шепф
6
Керер
6
Керер
18
Шепф
20
Калиджиури
22
Коноплянка
22
Коноплянка
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
9
Бургшталлер
Остались в запасе
ПАОК
Шальке-04
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча ПАОК - Шальке-04
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Тумба
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
ПАОК
Шальке-04
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
11:18
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
11:18
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+