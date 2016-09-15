Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Фиорентина
ПАОК - Фиорентина: обзор матча 15 сентября 2016
ПАОК
15.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа J, 1 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Фиорентина
Желтая карточка
Ф. Варела
90'
+3
Замена
М. Тиам
️️️️
С. Атанасиадис
79'
76'
Замена
К. Тельо
️️️️
Х. Бабакар
74'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
К. Сальседо
Желтая карточка
Е. Шахов
67'
63'
Замена
К. Санчес
️️️️
Й. Иличич
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
Джалма
58'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Пелкас
57'
54'
Желтая карточка
Гонсало
Желтая карточка
С. Атанасиадис
54'
45'
Желтая карточка
Й. Иличич
36'
Желтая карточка
Н. Калинич
Желтая карточка
Г. Родригеш
35'
Желтая карточка
Л. Матос
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ПП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
4
Ненад Томович
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
ПАОК
23
Зелько Бркич
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мауро Сарате
ЦФ
4-3-1-2
71
Гликос
22
Леовац
3
Лео Матос
33
Цавеллас
15
Варела
10
Пелкас
59
Цимирот
87
Каньяс
10
Родригеш
10
Джалма
33
Атанасиадис
4-3-3
16
Тэтэрушану
15
Оливера
13
Астори
13
Сальседо
2
Гонсало
4
Томович
6
Валеро
47
Бадель
9
Калинич
15
Бабакар
72
Иличич
10
Джалма
15
Креспо
15
Креспо
10
Джалма
10
Пелкас
28
Шахов
28
Шахов
10
Пелкас
33
Атанасиадис
9
Тиам
9
Тиам
33
Атанасиадис
72
Иличич
15
Санчес
15
Санчес
72
Иличич
15
Бабакар
37
Тельо
37
Тельо
15
Бабакар
13
Сальседо
10
Бернардески
10
Бернардески
13
Сальседо
Остались в запасе
ПАОК
Фиорентина
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
19
Лука Леццерини
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча ПАОК - Фиорентина
5
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
Фиорентина
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+