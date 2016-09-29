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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - ПАОК
Слован - ПАОК: обзор матча 29 сентября 2016
Слован
29.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
1 : 2
Завершен
ПАОК
1'
Н. Комличенко
10'
С. Атанасиадис (П)
82'
С. Атанасиадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - ПАОК
86'
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
С. Атанасиадис
82'
Желтая карточка
С. Атанасиадис
82'
ГОЛ! 1:2!
С. Атанасиадис
Пас отдал
М. Леовац
Замена
М. Барош
️️️️
Л. Бартошак
79'
Замена
О. Карафиат
️️️️
З. Фолпрехт
73'
Желтая карточка
Л. Бартошак
72'
71'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
59'
Замена
Й. Мистакидис
️️️️
Джалма
Замена
У. Экпай
️️️️
Д. Бартль
46'
21'
Желтая карточка
Ф. Варела
13'
Желтая карточка
М. Леовац
10'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Атанасиадис
Желтая карточка
Я. Сикора
9'
ГОЛ! 1:0!
Н. Комличенко
Пас отдал
Я. Сикора
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
10
Зденек Фолпрехт
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Эгон Вух
ВР
31
Мартин Латка
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
24
Даниэль Бартль
ЦП
7
Радим Брейте
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ПП
10
Джалма
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Слован
32
Вацлав Гладкий
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
9
Ян Навратил
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
16
Игор Шукенник
ПП
27
Милан Барош
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
ПАОК
23
Зелько Бркич
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
4-2-1-1
10
Фолпрехт
31
Латка
2
Говорка
22
Бартошак
34
Цоуфал
24
Бартль
7
Брейте
49
Сикора
27
Комличенко
4-3-1-2
71
Гликос
3
Лео Матос
15
Варела
33
Цавеллас
22
Леовац
87
Каньяс
59
Цимирот
28
Шахов
10
Родригеш
33
Атанасиадис
10
Джалма
10
Фолпрехт
44
Карафиат
44
Карафиат
10
Фолпрехт
24
Бартль
45
Экпай
45
Экпай
24
Бартль
22
Бартошак
27
Барош
27
Барош
22
Бартошак
33
Атанасиадис
15
Креспо
15
Креспо
33
Атанасиадис
10
Джалма
27
Мистакидис
27
Мистакидис
10
Джалма
Остались в запасе
Слован
ПАОК
9
Ян Навратил
ЦП
32
Вацлав Гладкий
ВР
16
Игор Шукенник
ПП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
9
Ян Навратил
ЦП
32
Вацлав Гладкий
ВР
16
Игор Шукенник
ПП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Слован - ПАОК
2
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
8
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
Стадион:
У Нисы
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