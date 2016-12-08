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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Слован
ПАОК - Слован: обзор матча 08 декабря 2016
ПАОК
08.12.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, группа J, 6 тур
2 : 0
Завершен
Слован
29'
Г. Родригеш
67'
Д. Пелкас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Слован
89'
Желтая карточка
Я. Сикора
Замена
С. Малезас
️️️️
М. Леовац
82'
80'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
З. Фолпрехт
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Пелкас
80'
77'
Желтая карточка
З. Фолпрехт
Замена
Э. Кулурис
️️️️
С. Атанасиадис
71'
ГОЛ! 2:0!
Д. Пелкас
Пас отдал
М. Леовац
67'
65'
Замена
Я. Сикора
️️️️
У. Экпай
63'
Желтая карточка
Л. Покорны
58'
Желтая карточка
У. Экпай
Желтая карточка
Л. Матос
52'
45'
Замена
Д. Бартль
️️️️
О. Карафиат
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
33'
Желтая карточка
Г. Родригеш
29'
ГОЛ! 1:0!
Г. Родригеш
Пас отдал
Л. Матос
29'
Желтая карточка
Д. Пелкас
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
59
Гойко Цимирот
ПП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
10
Джалма
РФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Слован
23
Эгон Вух
ВР
7
Радим Брейте
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
23
Петр Шевчик
ЦП
10
Зденек Фолпрехт
АП
45
Убонг Экпай
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
ПАОК
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
Слован
32
Вацлав Гладкий
ВР
49
Ян Сикора
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
24
Даниэль Бартль
ЦП
14
Ондржей Блаха
ЦП
16
Игор Шукенник
ПП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
4-3-1-2
71
Гликос
22
Леовац
15
Варела
15
Креспо
3
Лео Матос
87
Каньяс
10
Пелкас
59
Цимирот
10
Родригеш
33
Атанасиадис
10
Джалма
4-2-1-1
23
Вух
34
Цоуфал
44
Карафиат
22
Бартошак
29
Покорны
45
Экпай
23
Шевчик
10
Фолпрехт
27
Комличенко
22
Леовац
13
Малезас
13
Малезас
22
Леовац
10
Пелкас
28
Шахов
28
Шахов
10
Пелкас
33
Атанасиадис
9
Кулурис
9
Кулурис
33
Атанасиадис
45
Экпай
49
Сикора
49
Сикора
45
Экпай
10
Фолпрехт
13
Кубышкин
13
Кубышкин
10
Фолпрехт
44
Карафиат
24
Бартль
24
Бартль
44
Карафиат
Остались в запасе
ПАОК
Слован
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
14
Ондржей Блаха
ЦП
32
Вацлав Гладкий
ВР
16
Игор Шукенник
ПП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
Остались в запасе
14
Ондржей Блаха
ЦП
32
Вацлав Гладкий
ВР
16
Игор Шукенник
ПП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча ПАОК - Слован
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Тумба
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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