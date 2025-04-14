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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
СКА-Хабаровск
Константин Савичев
Новости
€ 600 тыс
Константин Савичев - новости
СКА-Хабаровск
6 марта 1994 (32)
#4 | Полузащитник
170 см | 64 кг
Россия
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Фото
Московский клуб расторг контракт с защитником
25 июня
Фото
«Торпедо» подписало трех игроков
13 января
Фото
«Акрон» избавился от экс-спартаковца
12 января
4
Фото
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.04.14 15:45
1
Опубликована сборная 24-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.04.14 12:44
Экс-игрок «Спартака» сравнил работу Аленичева и Карреры
2025.03.26 09:30
5
Опубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.09.16 16:09
1
Видео
Хавбек «Енисея» Савичев забил «Зениту» «супердальним ударом»
2019.09.25 15:53
25
Видео
Савичев перешел в «Енисей». Клуб представил его сценой из «Гарри Поттера»
2019.01.24 14:59
3
Экс-хавбек «Спартака» Савичев может перейти в «Енисей»
2019.01.24 13:13
Адиев: «Думаю, «Анжи» потеряет не только Чансельора и Савичева. Я и сам не знаю, останусь ли в клубе»
2018.12.24 16:16
2
Вслед за Белоруковым заявление об уходе из «Анжи» написал Савичев
2018.12.22 15:59
12
Савичев – о ситуации в «Анжи», бойкоте матча с ЦСКА, «Спартаке», «СКА-Хабаровске», дальнейшей карьере
2018.12.22 12:33
3
Адиев: «На футболистов «Анжи» есть спрос. На Понсе приезжали смотреть из Англии»
2018.11.13 13:29
2
Спортдиректор «Анжи»: «К нам уже обращались о покупке Савичева»
2018.08.29 06:56
Смолов, Лысов, Рыбус – в составе «Локомотива» на матч с «Анжи»; Новосельцев, Чайковский, Савичев сыграют у гостей
2018.08.26 17:54
6
Экс-хавбек «Спартака-2» Савичев подписал контракт с «Анжи»
2018.07.12 14:24
1
Канунников, Савичев сыграют в основе «СКА-Хабаровска»; Панченко, Черных, Луценко – в старте «Динамо»
2018.04.22 09:57
1
Полузащитник «СКА-Хабаровска»: «Мы на дне. У нас только путь наверх»
2017.11.05 16:08
1
«СКА-Хабаровск» усилился полузащитником «Спартака-2» Савичевым
2017.06.16 23:27
3
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
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Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
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Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
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Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
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