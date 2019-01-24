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    Экс-хавбек «Спартака» Савичев может перейти в «Енисей»

    Полузащитник «Анжи» Константин Савичев, скорее всего, продолжит карьеру в «Енисее», сообщает «Чемпионат».

    В декабре прошлого года 24-летний футболист написал заявление об уходе из махачкалинского клуба из-за долгов по зарплате.

    С 2013 по 2017 года россиянин находился в системе «Спартака» и регулярно выступал за вторую команду москвичей.

    • В этом сезоне хавбек провел за «Анжи» 15 матчей, не совершив результативных действий.
    • В 2015-16 годах Савичев работал в «Спартаке» под руководством нынешнего главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.

    Источник: «Чемпионат»

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    24.01.2019 13:13
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