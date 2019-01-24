Экс-хавбек «Спартака» Савичев может перейти в «Енисей»

Полузащитник «Анжи» Константин Савичев, скорее всего, продолжит карьеру в «Енисее», сообщает «Чемпионат».

В декабре прошлого года 24-летний футболист написал заявление об уходе из махачкалинского клуба из-за долгов по зарплате.

С 2013 по 2017 года россиянин находился в системе «Спартака» и регулярно выступал за вторую команду москвичей.