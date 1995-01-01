Савичев – о ситуации в «Анжи», бойкоте матча с ЦСКА, «Спартаке», «СКА-Хабаровске», дальнейшей карьере

Полузащитник «Анжи» Константин Савичев дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о финансовой ситуации в клубе, о несостоявшемся бойкоте матча с ЦСКА, о том, почему не получилось заиграть в «Спартаке», о неумении забивать некрасивые голы, о выступлениях за «СКА-Хабаровск», о дальнейшей карьере.

«Бомбардир» выделил главное:

О финансовой ситуации в «Анжи»

– Начнeм с хорошего. В «Анжи» наконец-то появились деньги.

– Ну как деньги, это громко сказано. Даже за один месяц не закрыли. Ужас какой-то, обещали одну сумму, а получилось вот так. Посмеялись и махнули рукой — уже привыкли к такому. Оставался последний тур, хотелось скорее уже его доиграть и уехать.

– Летали куда-нибудь?

– В Дубай с девушкой. Брызгалова там встретил. Мало того, что он мой сосед по дому, так ещe и там встретились.

– Не было мысли ужаться с отпуском, учитывая последние проблемы?

– Тяжелые полгода, надо было сменить обстановку. Столько времени жили в Подольске — если бы не полетел, было бы морально тяжело. Когда шeл в команду, говорили, что задержка будет около месяца, но когда четыре-пять, то это ни в какие ворота.

– На что живет футболист, когда клуб не платит зарплату?

– Есть какие-то накопления. Если есть недвижимость, то продают еe.

– Вам пришлось?

– Да, квартиру в Брянске. Не могу сказать, что продал еe только из-за этой ситуации, но хранил еe на чeрный день. Он наступил куда раньше, чем я планировал.

– Настолько припeрло к стенке?

– Просто не знал, когда нам дадут деньги и дадут ли вообще. Продал, чтобы была уверенность в завтрашнем дне, чтобы мог помогать родителям.

– Легионеры были в шоке от такой ситуации в клубе?

– Ходили в раздевалке и постоянно твердили: «Где деньги? Где деньги?» Как что-то нужно, так сразу все фразы учат. Надо отдать должное президенту, что мы не были совсем на нуле. По 100-150 тысяч иногда давали.

О несостоявшемся бойкоте матча с ЦСКА

– Перед игрой с ЦСКА вы грозили устроить бойкот.

– То письмо руководству мы написали, чтобы люди хоть как-то зашевелились. Нас постоянно кормили завтраками. Как только мы поняли, что никаких продвижений нет, собрались в номере за день до игры и всe обсудили. Адиев сказал, что примет любое наше решение, пойдeт с нами до конца.

– Были те, кто был всеми руками за бойкот?

– Резких мнений не было, но разговоры были. Обсуждали пример «Томи», чьи футболисты задержали матч на шесть-семь минут. Но там нет трансляций, не так всe строго. А тут и так денег нет – ещe бы штраф клубу влепили.

– То есть бумажка – блеф?

– Нет. Реально до последнего решали, выходить ли играть. Всей командой собрались за столом, пришли к тому, что надо играть за своe имя. Оставалось пять-шесть игр – если бы уехали домой, на два месяца остались бы без практики.

О том, почему не удалось заиграть в «Спартаке»

– Правда, что ваш первый поход на стадион закончился тем, что вы уснули?

– Кажется, это было в 2000-м. Отец болел за «Спартак» и привeз меня в «Олимпийский» на Кубок Содружества. Устал там сидеть и просто уснул. Очень хотелось спать, даже шум мне не мешал.

– Чуть позже вы и сами попали в «Спартак». Обидно, что за столько лет так и не пробились в основной состав?

– Конечно, обидно. Тяжело сказать, чего именно не хватило. Наверное, главный вопрос – это психология. Но я ни о чeм не жалею в жизни, зато поиграл в других командах Премьер-лиги. В «Спартаке» больше играл за молодeжку.

Помню, ехали однажды в Краснодар и играли в карты. То ли сдача не пошла, то ли ещe что-то – громко стали себя вести. Гунько оборачивается и говорит: «Да вы что?! Не будет результата – на ползарплаты оштрафую!». Мотивация была что надо – выиграли ту игру.

– Один матч за «Спартак» вы провели – против «Црвены Звезды»: открытие стадиона, золотое будущее клуба… Из той игры так никто и не пробился в состав.

– Кутепов?

– Он не играл в том матче.

– Тогда вы правы, из того созыва только Кутепов и заиграл. Зато многие в других командах играют. «Спартак» – это топ-клуб. Видимо, мы не соответствовали. Я, например, просто проявил себя в дубле, поэтому меня приглашали тренироваться с основой.

О неумении забивать некрасивые мячи

– В «Спартаке-2» вы играли у Бушманова.

– У нас с ним были небольшие разногласия. Потом понял, что был неправ – во мне просто сыграл юношеский максимализм.

– В чeм это проявилось?

– Всегда хотелось играть. Когда не ставили, мог что-то высказать. Например, идeт тренировка, и тренер мне что-то сказал – мог резко ему ответить что-то в упрeк. Это меня не красило, но я этого не понимал.

– До какого момента?

– Однажды он меня вызвал. Сели с ним один на один и поговорили. Я ушeл в отпуск и многое переосмыслил. Приехал на сбор, закрыл рот и начал работать.

– В «Спартаке-2» вы регулярно забивали очень красивые мячи. Один признали лучшим в сезоне, другой с углового забили. Есть пунктик на этот счeт?

– Просто не умею забивать простые голы. Вот из ямы могу забить, из каких-то сложных позиций. Иногда даже смешно бывает. Вот в Туле играли, и я вышел один на один, и нога просто поехала. А там надо-то было на силу ударить, и всe. В той же Туле, в ФНЛ, я забил с углового. Чем сложнее момент, тем лучше. Когда все просто, то я даже не ожидаю, что забью.

О выступлениях за «СКА-Хабаровск»

– Между «Спартаком» и «Анжи» был «СКА-Хабаровск». Играть за Хабаровск – это ад?

– В плане перелeтов – да. В Премьер-лиге, наверное, было полегче – команд меньше и четыре из Москвы. В ФНЛ их всего две, остальные выезды – сплошь пересадки. Сначала летишь до Новосибирска, потом пересадка на Москву. А если тот же Курск, ты из Москвы ещe и на поезде добираешься ночью. Надо отыграть, проделать обратный путь, и уже через два дня играть дома.

– Есть и другая сторона – на ваши домашние игры соперники приезжали уставшими.

– Только за счeт этого и набирали очки (смеeтся). Со «Спартаком» сыграли вничью, брали очки с ЦСКА и «Локомотивом». Там же ещe дикий холод – уже в октябре очень сильные ветра. У нас из-за этого тренировки шли по 30 минут. Разминку делали в подтрибунках, а выходишь на улицу, и не чувствуешь мяча – будто камень какой-то.

– С часовыми поясами не путались?

– У меня на часах всегда было время по Москве, а на телефоне – по Хабаровску. Так хотя бы понимал, когда можно маме звонить. Как в армии – в одно и то же время.

– С самолeтами тоже тяжко. Чем можно заниматься восемь часов в полeте?

– Старался ночью максимально не спать, чтобы потом отрубиться. Если не удавалось заснуть, смотрел фильмы или сериалы. Обычно что-то военное.

– Бывали проблемы со сном?

– Есть такие таблетки — «Релаксен». Это не совсем снотворное, просто помогают перестроиться на новый часовой пояс. Нормальная вещь! Со снотворным по-другому, примешь раз, и не можешь уснуть, пока не выведешь.

– На себе ощутили?

– Прилетели однажды в Сеул на сборы. Засыпал в 4-5 утра, поэтому сложно было вставать на утреннюю тренировку. Как-то в два ночи взял у доктора таблетку снотворного и принял половину. Потом весь день хотел спать.

– В Сеул на сборы – экзотика.

– В 2002-м там проходил чемпионат мира, но условия были просто ужасными. Сначала показалось, что мы приехали в какое-то студенческое общежитие. Внутри было так холодно, что мы в куртках спали. Чуть позже переехали в отель – условия хорошие, а поле примерно, как деревянный паркет.

– Местную кухню оценили?

– В Корее я был два раза. В первый раз ездил туда на товарищескую игру, и нас повезли на экскурсию. На ней предложили еду, а там лежала говядина. Первое, что спросил гида: «Точно говядина?». Отвечает: «Не бойтесь, собак вам не будут предлагать».

О дальнейшей карьере

– Что теперь?

– Если бы в «Анжи» было хоть какое-то движение, можно было остаться. Но там всe глухо. Читал в интернете про интерес ЦСКА, но конкретики нет. Думаю, агент сказал бы мне о таком варианте. Какие-то переговоры, наверное, ведутся. Не хотел бы говорить конкретные варианты, но среди них есть клубы РПЛ. Не из первой восьмeрки.

– Вы намеренно не обращаетесь в Палату по разрешению споров?

– Хочется мирно расстаться, но и «Анжи» должен понять, что чисто по-человечески так жить тяжело.

– Похоже, вы сентиментальный человек. Как и многие в «Анжи».

– В каком-то моментах может быть, но в жизни, скорее, сухарь.

– Над фильмами не плачете?

– В кинотеатре смотрел «Движение вверх», до последнего держался. Слева сидел друг, а справа дедушка. Думаю, может, хоть он заплачет. Смотрю, потекли слeзы, и думаю: «Ну всe, можно и мне!».

– Часто бывает такое?

– Нет. Что-то подобное было на «Легенде 17». Просто я тоже спортсмен, поэтому какие-то моменты ассоциировал с собой. Особенно когда понимаешь, что всe это основано на реальных событиях. Действительно топ!

– «Легенда 17» – история эпичного возвращения. Сами хотите вернуться в «Спартак»?

– Скажу больше – когда я оттуда уходил, я сказал: «До свидания». В душе есть надежда, что туда вернусь. Без надежды жить сложно. Какой в этом смысл?