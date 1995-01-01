Адиев: «Думаю, «Анжи» потеряет не только Чансельора и Савичева. Я и сам не знаю, останусь ли в клубе»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев был готов к тому, что футболисты захотят покинуть клуб из-за долгов по зарплате.

Ранее заявления об увольнении из «Анжи» написали защитник Джон Чансельор и полузащитник Константин Савичев.

«Это ожидалось. Большие долги никуда не делись. Футболисты, на которых есть спрос, будут уходить. Это ожидалось. Думаю, мы потеряем не только этих игроков. Знаю, что к Савичеву проявляет интерес тульский «Арсенал» и клубы из ФНЛ. Я сам тоже пока не знаю, останусь ли в клубе. Есть неопределeнность. Буду скоро встречаться с руководителями клуба.

Если у нас будет хоть какая-то перспектива, то я бы с удовольствием продолжил работу. Но у нас и так состав был неглубокий, а тут и ещe люди начинают уходить», – сказал Адиев.