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    Адиев: «Думаю, «Анжи» потеряет не только Чансельора и Савичева. Я и сам не знаю, останусь ли в клубе»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев был готов к тому, что футболисты захотят покинуть клуб из-за долгов по зарплате.

    Ранее заявления об увольнении из «Анжи» написали защитник Джон Чансельор и полузащитник Константин Савичев.

    «Это ожидалось. Большие долги никуда не делись. Футболисты, на которых есть спрос, будут уходить. Это ожидалось. Думаю, мы потеряем не только этих игроков. Знаю, что к Савичеву проявляет интерес тульский «Арсенал» и клубы из ФНЛ. Я сам тоже пока не знаю, останусь ли в клубе. Есть неопределeнность. Буду скоро встречаться с руководителями клуба.

    Если у нас будет хоть какая-то перспектива, то я бы с удовольствием продолжил работу. Но у нас и так состав был неглубокий, а тут и ещe люди начинают уходить», – сказал Адиев.

    • Задолженность «Анжи» перед футболистами составляет более 200 миллионов рублей. У клуба нет спонсора.
    • После 17-ти туров махачкалинцы набрали 15 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4804

      parevg 1 час назад

      Судя по тому что происходит, "Анжи - живи", медленно но верно превращается в "Анжи приказал долго жить"

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