Экс-игрок «Спартака» сравнил работу Аленичева и Карреры

Защитник «Акрона» и воспитанник клубной системы «Спартака» Константин Савичев сравнил работу под руководством двух главных тренеров красно-белых – Дмитрия Аленичева и Массимо Карреры.

– Вы же застали удивительный период – работу с Аленичевым, потом – с Каррерой. От кого из этих тренеров вы получили больше?

– Однозначно Аленичев. Ведь при Каррере был чуть-чуть. При Дмитрии Анатольевиче я постоянно был с командой. Потом он и приглашал меня в «Енисей», мы там работали.

– Удивлены, что он уже столько лет без работы?

– Нет. Вопрос – хочет ли он сам тренировать? Может, у него есть предложения, которые ему уже неинтересны? Ведь, в конце концов, он работал в «Спартаке». Сложно сильно опускаться.