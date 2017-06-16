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    «СКА-Хабаровск» усилился полузащитником «Спартака-2» Савичевым

    Хавбек «Спартака-2» Константин Савичев объявил о переходе в «СКА-Хабаровск». Соглашение рассчитано на один год.

    «Рад, что продолжу карьеру в «СКА-Хабаровске». Были разные варианты, но предложение СКА оказалось самым конкретным. С первого дня пребывания здесь почувствовал отличную атмосферу, очень хороший коллектив. Для меня главное – постоянно играть. Хотел выступать в премьер-лиге, теперь у меня появится такая возможность», – прокомментировал трансфер футболист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2017 23:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67

      artem27066 17 июня 2017, 15:09

      Хотел выступать в премьер-лиге, теперь у меня появится такая возможность», хотел жить на востоке с перелётами, теперь у меня появится такая возможность

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      Рейтинг: +482

      Тоторо 17 июня 2017, 00:40

      Эх, не тот Савичев, что Юрий. И даже не Николай.....(

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      Рейтинг: -45

      stream15 17 июня 2017, 00:30

      Это страшная сила.

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