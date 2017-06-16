«СКА-Хабаровск» усилился полузащитником «Спартака-2» Савичевым

Хавбек «Спартака-2» Константин Савичев объявил о переходе в «СКА-Хабаровск». Соглашение рассчитано на один год.

«Рад, что продолжу карьеру в «СКА-Хабаровске». Были разные варианты, но предложение СКА оказалось самым конкретным. С первого дня пребывания здесь почувствовал отличную атмосферу, очень хороший коллектив. Для меня главное – постоянно играть. Хотел выступать в премьер-лиге, теперь у меня появится такая возможность», – прокомментировал трансфер футболист.