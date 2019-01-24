Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Савичев перешел в «Енисей». Клуб представил его сценой из «Гарри Поттера»

    «Енисей» объявил о переходе в клуб полузащитника Константина Савичева.

    Пресс-служба красноярцев сообщила о трансфере 24-летнего футболиста, использовав фрагмент из фильма «Гарри Поттер и философский камень», на котором волшебная шляпа определяет для вновь прибывших факультет в академии волшебства Хогвартс.

    Первую половину сезона хавбек провел в «Анжи», за который сыграл 15 матчей. В декабре игрок написал заявление об уходе из махачкалинского клуба из-за долго по зарплате.

    С 2013-го по 2017 год Савичев был в «Спартаке» и выступал за вторую команду красно-белых.

    Источник: Официальный твиттер «Енисея»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2019 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 24 января 2019, 21:13

      А тем временем Паредес покидает Слизерин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 24 января 2019, 16:27

      Смотрю, у многих команд, всевозможные превью к матчам и представления игроков, получаются намного креативнее, чем игра в футбол.))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +302

      Vistavas > ivany4 24 января 2019, 16:59

      Что есть, то есть...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11