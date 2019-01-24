Савичев перешел в «Енисей». Клуб представил его сценой из «Гарри Поттера»

А тем временем Паредес покидает Слизерин.
«Енисей» объявил о переходе в клуб полузащитника Константина Савичева.
Пресс-служба красноярцев сообщила о трансфере 24-летнего футболиста, использовав фрагмент из фильма «Гарри Поттер и философский камень», на котором волшебная шляпа определяет для вновь прибывших факультет в академии волшебства Хогвартс.
Первую половину сезона хавбек провел в «Анжи», за который сыграл 15 матчей. В декабре игрок написал заявление об уходе из махачкалинского клуба из-за долго по зарплате.
С 2013-го по 2017 год Савичев был в «Спартаке» и выступал за вторую команду красно-белых.
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— ФК «Енисей» (@FCEnisey) January 24, 2019