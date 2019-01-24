Савичев перешел в «Енисей». Клуб представил его сценой из «Гарри Поттера»

«Енисей» объявил о переходе в клуб полузащитника Константина Савичева.

Пресс-служба красноярцев сообщила о трансфере 24-летнего футболиста, использовав фрагмент из фильма «Гарри Поттер и философский камень», на котором волшебная шляпа определяет для вновь прибывших факультет в академии волшебства Хогвартс.

Первую половину сезона хавбек провел в «Анжи», за который сыграл 15 матчей. В декабре игрок написал заявление об уходе из махачкалинского клуба из-за долго по зарплате.

С 2013-го по 2017 год Савичев был в «Спартаке» и выступал за вторую команду красно-белых.