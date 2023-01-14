Стивен Колкер - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Колкер
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 1,60
млн
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Колкер
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич
|1:0
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Уиган Атлетик
|1:1
|Бирмингем Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|90' - 90'
|Престон
|2:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|34' - 90'
|Уиган Атлетик
|0:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|90'
|15.02.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити
|1:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Уиган Атлетик
|1:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уиган Атлетик
|5
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|25.02.2023
|90' -90'
|Престон (Престон)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|18.02.2023
|34' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|90'
|15.02.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|06.02.2023
|75' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|21.01.2023
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|90'
|14.01.2023
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|79'