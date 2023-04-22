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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Миллуолл
Уиган Атлетик - Миллуолл: обзор матча 22 апреля 2023
Уиган Атлетик
22.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 1
Завершен
Миллуолл
14'
У. Кин
84'
Т. Осгор
30'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Миллуолл
Желтая карточка
Д. МакКлин
90'
+6
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
У. Кин
86'
ГОЛ! 2:1!
Т. Осгор
Пас отдал
К. Лэнг
84'
82'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Д. Сэйвилл
82'
Замена
М. Беннетт
️️️️
О. Бурк
Замена
Т. Пирс
️️️️
Р. Ньямб
79'
71'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Т. Брэдшоу
70'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
К. Стайлс
Замена
Т. Осгор
️️️️
Х. Тьехи
67'
Замена
Ч. Хьюз
️️️️
О. Рекик
67'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Д. Магеннис
67'
45'
Желтая карточка
Д. Купер
37'
Желтая карточка
К. Стайлс
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
Т. Брэдшоу
ГОЛ! 1:0!
У. Кин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
19
Тело Осгор
АП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
16
Джейми Шеклтон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Джонс
44
Рекик
6
Уотмоу
2
Дариква
24
Ньямб
4
Тьехи
16
МакКлин
8
Пауэр
10
Лэнг
18
Кин
9
Магеннис
4-3-1-2
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
2
Мэлони
4
Хатчинсон
4
Стайлс
16
Митчелл
6
Сэйвилл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
7
Бурк
24
Ньямб
46
Пирс
46
Пирс
24
Ньямб
44
Рекик
4
Хьюз
4
Хьюз
44
Рекик
18
Кин
4
Нэйлор
4
Нэйлор
18
Кин
4
Тьехи
19
Осгор
19
Осгор
4
Тьехи
9
Магеннис
11
Флетчер
11
Флетчер
9
Магеннис
9
Брэдшоу
11
Эсс
11
Эсс
9
Брэдшоу
4
Стайлс
20
Уотмор
20
Уотмор
4
Стайлс
7
Бурк
10
Беннетт
10
Беннетт
7
Бурк
6
Сэйвилл
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
6
Сэйвилл
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Миллуолл
1
Сэм Тикл
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
33
Бартош Биалковски
ВР
16
Джейми Шеклтон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
Остались в запасе
1
Сэм Тикл
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
16
Джейми Шеклтон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Уиган Атлетик - Миллуолл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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