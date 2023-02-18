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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Норвич Сити
Уиган Атлетик - Норвич Сити: обзор матча 18 февраля 2023
Уиган Атлетик
18.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Норвич Сити
90'
+5
Желтая карточка
М. Ааронс
Желтая карточка
Т. Дариква
90'
+5
Желтая карточка
С. Колкер
90'
+3
85'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Д. Яннулис
77'
Замена
Х. Цолис
️️️️
О. Эрнандес
Замена
Ч. Уайк
️️️️
Э. Флетчер
77'
73'
Желтая карточка
К. МакЛин
Замена
Т. Осгор
️️️️
У. Кин
66'
62'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
К. Доуэлл
46'
Замена
Б. Гибсон
️️️️
Э. Омобамиделе
46'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Д. Сарджент
Замена
С. Колкер
️️️️
Д. Уотмоу
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
18
Уильям Кин
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
19
Тело Осгор
АП
10
Чарли Уайк
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
4-1-2-1-2
13
Амос
4
Хьюз
2
Дариква
6
Уотмоу
24
Ньямб
4
Тьехи
16
МакКлин
8
Пауэр
10
Лэнг
11
Флетчер
18
Кин
4-2-2-2
1
Ганн
3
Ааронс
4
Хэнли
12
Омобамиделе
13
Яннулис
23
МакЛин
8
Сара
11
Эрнандес
26
Доуэлл
9
Сарджент
33
Айда
6
Уотмоу
29
Колкер
29
Колкер
6
Уотмоу
18
Кин
19
Осгор
19
Осгор
18
Кин
11
Флетчер
10
Уайк
10
Уайк
11
Флетчер
13
Яннулис
3
МакКаллум
3
МакКаллум
13
Яннулис
12
Омобамиделе
23
Гибсон
23
Гибсон
12
Омобамиделе
9
Сарджент
32
Нуньес
32
Нуньес
9
Сарджент
26
Доуэлл
20
Гиббс
20
Гиббс
26
Доуэлл
11
Эрнандес
17
Цолис
17
Цолис
11
Эрнандес
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Норвич Сити
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
23
Тим Крул
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Уиган Атлетик - Норвич Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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