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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Уиган Атлетик
Вест Бромвич - Уиган Атлетик: обзор матча 07 марта 2023
Вест Бромвич
07.03.2023, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
27'
Д. Дайк
28'
Д. Дайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Уиган Атлетик
90'
+1
Желтая карточка
Д. Магеннис
90'
Замена
️️️️
Д. МакКлин
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Свифт
85'
Замена
А. Рич
️️️️
М. Олбрайтон
71'
Замена
С. Аджайи
️️️️
Э. Питерс
71'
66'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
У. Кин
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Моламби
57'
46'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Х. Тьехи
46'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Р. Ньямб
36'
Желтая карточка
О. Рекик
ГОЛ! 2:0!
Д. Дайк
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дайк
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Христ Тьехи
ОП
10
Данель Синани
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
19
Тело Осгор
АП
9
Джош Магеннис
ЦФ
4-5-1
24
Гриффитс
22
Таунсенд
33
Питерс
26
О'Ши
2
Ферлонг
8
Свифт
5
Йокушлу
8
Моламби
17
Уоллес
11
Олбрайтон
9
Дайк
4-1-3-2
13
Амос
6
Уотмоу
44
Рекик
2
Дариква
4
Хьюз
4
Тьехи
8
Пауэр
16
МакКлин
10
Синани
11
Флетчер
18
Кин
33
Питерс
6
Аджайи
6
Аджайи
33
Питерс
11
Олбрайтон
3
Рич
3
Рич
11
Олбрайтон
8
Свифт
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
8
Свифт
8
Моламби
15
Чалоба
15
Чалоба
8
Моламби
Ньямб
12
Беннетт
12
Беннетт
Ньямб
24
Ньямб
24
Ньямб
4
Тьехи
19
Осгор
19
Осгор
4
Тьехи
18
Кин
9
Магеннис
9
Магеннис
18
Кин
Остались в запасе
Вест Бромвич
Уиган Атлетик
27
Дэвид Баттон
ВР
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
32
Джэйми Джонс
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Вест Бромвич - Уиган Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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