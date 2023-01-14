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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Уиган Атлетик
Кардифф - Уиган Атлетик: обзор матча 14 января 2023
Кардифф
14.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
82'
К. О'Доуда
90+6'
У. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Уиган Атлетик
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
У. Кин
90'
+5
Желтая карточка
Д. Магеннис
Желтая карточка
Р. Оллсоп
90'
+1
90'
+1
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Т. Нэйлор
90'
+1
Замена
Т. Осгор
️️️️
Ч. Хьюз
ГОЛ! 1:0!
К. О'Доуда
82'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
И. Дэвис
81'
79'
Желтая карточка
С. Колкер
71'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
К. Лэнг
Желтая карточка
П. Нг
70'
Замена
К. Робинсон
️️️️
О. Ожо
61'
Замена
С. Кипр
️️️️
Д. Симпсон
46'
Замена
Э. Риномхота
️️️️
Д. Роллс
46'
Замена
К. Этете
️️️️
М. Харрис
46'
45'
+4
Замена
М. Азиз
️️️️
Д. Кузинс
Желтая карточка
Д. Симпсон
41'
Желтая карточка
Д. Роллс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Стив Морисон
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Коло Туре
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
66
Мигел Азиз
ЦП
19
Тело Осгор
АП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
3-1-4-2
21
Оллсоп
35
Нельсон
6
Симпсон
38
Нг
24
Уинтл
9
Ожо
32
Роллс
9
Харрис
47
О'Доуда
11
Филоджин
39
Дэвис
3-2-3-1-1
13
Амос
29
Колкер
16
Тилт
4
Нэйлор
24
Ньямб
4
Хьюз
8
Пауэр
24
Кузинс
16
МакКлин
10
Лэнг
18
Кин
6
Симпсон
4
Кипр
4
Кипр
6
Симпсон
39
Дэвис
14
Сойерс
14
Сойерс
39
Дэвис
32
Роллс
4
Риномхота
4
Риномхота
32
Роллс
9
Ожо
47
Робинсон
47
Робинсон
9
Ожо
9
Харрис
28
Этете
28
Этете
9
Харрис
24
Кузинс
66
Азиз
66
Азиз
24
Кузинс
4
Хьюз
19
Осгор
19
Осгор
4
Хьюз
4
Нэйлор
9
Магеннис
9
Магеннис
4
Нэйлор
10
Лэнг
11
Флетчер
11
Флетчер
10
Лэнг
Остались в запасе
Кардифф
Уиган Атлетик
31
Джейк Анвик
ВР
10
Том Санг
ОП
Главный тренер
Стив Морисон
32
Джэйми Джонс
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Коло Туре
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
10
Том Санг
ОП
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Стив Морисон
Главный тренер
Коло Туре
Статистика матча Кардифф - Уиган Атлетик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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