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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 01 апреля 2023
Уиган Атлетик
01.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
6'
М. Пауэр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
О. Рекик
90'
+3
Замена
Р. Ньямб
️️️️
Х. Тьехи
89'
Желтая карточка
М. Пауэр
81'
79'
Замена
A. Drewe
️️️️
И. Лейрд
75'
Замена
А. Адома
️️️️
К. Уиллок
74'
Замена
А. Доззел
️️️️
С. Йохансен
66'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Л. Дайкс
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
К. Лэнг
66'
50'
Желтая карточка
Р. Дикки
46'
Замена
И. Хаир
️️️️
Д. Данн
Замена
Т. Осгор
️️️️
Д. Синани
34'
19'
Желтая карточка
И. Лейрд
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Пауэр
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
4
Христ Тьехи
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
19
Тело Осгор
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
4-1-3-1-1
13
Амос
4
Хьюз
44
Рекик
6
Уотмоу
2
Дариква
4
Тьехи
16
МакКлин
10
Синани
8
Пауэр
10
Лэнг
11
Флетчер
3-2-2-1-2
88
Дьенг
2
Данн
27
Балогун
16
Дикки
2
Лейрд
3
Пал
26
Филд
10
Йохансен
16
Уиллок
18
Мартин
13
Дайкс
10
Лэнг
4
Нэйлор
4
Нэйлор
10
Лэнг
4
Тьехи
24
Ньямб
24
Ньямб
4
Тьехи
10
Синани
19
Осгор
19
Осгор
10
Синани
2
Лейрд
29
29
2
Лейрд
16
Уиллок
37
Адома
37
Адома
16
Уиллок
10
Йохансен
21
Доззел
21
Доззел
10
Йохансен
2
Данн
10
Хаир
10
Хаир
2
Данн
13
Дайкс
9
Лоу
9
Лоу
13
Дайкс
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
31
Джордан Арчер
ВР
10
Люк Амос
ОП
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
10
Люк Амос
ОП
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
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